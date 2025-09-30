ไอคอนสยาม ร่วมกับโรงพยาบาลตากสิน เชิญชวนคนไทยตรวจสุขภาพฟรี!วันที่ 1-3 ตุลาคม 2568

ไอคอนสยาม ร่วมกับโรงพยาบาลตากสิน เชิญชวนคนไทยตรวจสุขภาพโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในโครงการคาราวานตรวจสุขภาพล้านคนฟรี “ICONSIAM We care” โดยให้บริการตรวจสุขภาพสำหรับบุคคลผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป เพียงแสดงบัตรประชาชนเท่านั้น ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม เวลา 08.00-16.00 น. ณ ชั้น M ICS Lifestyle Complex ตรงข้ามไอคอนสยาม
โดยโปรแกรมตรวจสุขภาพครอบคลุม 9 รายการ ประกอบด้วย การตรวจคัดกรองสัญญาณชีพ การตรวจคัดครองสุขภาพจิตและความเครียด การตรวจคัดกรองความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะน้ำหนักเกิน การตรวจคัดกรองความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด นอกจากนี้ยังมีการเจาะเลือดเพื่อตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจไขมันในเลือด คอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ เอชดีแอล ตรวจการทำงานของไต ตรวจการทำงานของตับ ตรวจเอกซเรย์ปอด ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาเบาหวาน รวมถึงการให้บริการแนะนำสำหรับกลุ่มเสี่ยงหรือต้องการตรวจเพิ่มเติมได้แก่ HPV Self test มะเร็งปากมดลูก ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ ตรวจคัดกรองเอชไอวี พร้อมกันนี้สามารถรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ฟรี จำนวนจำกัด
สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับการตรวจสุขภาพ สามารถ walk in ได้ที่ ICS Lifestyle Complex ชั้น M ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2568 หรือจองวันเข้าตรวจได้ที่ลิงค์ https://forms.gle/NowrSriLiccfJ8Sw8