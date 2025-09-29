ELLE (แอล) ฉลอง 80 ปี ด้วยนิทรรศการศิลปะระดับโลก สะท้อนพลังของผู้หญิงยุคใหม่

เมื่อพูดถึงแบรนด์แฟชั่นที่เป็น เสียงของผู้หญิงมาตลอดหลายทศวรรษ ชื่อของ ELLE ย่อมเป็นหนึ่งในนั้น และในปีนี้ ELLE ได้เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 80 ปี ด้วยการจัดนิทรรศการศิลปะนานาชาติ “ELLE 80th Anniversary Travelling Exhibition Bangkok” ที่กรุงเทพฯ โดยรวบรวมผลงานจาก ศิลปินหญิง 31 คนทั่วโลก ถ่ายทอดพลัง ความคิดสร้างสรรค์ และความงามในแบบผู้หญิงผ่านมุมมองร่วมสมัย
งานจัดขึ้นที่ Alliance Française Bangkok (สมาคมฝรั่งเศส) พร้อมโชว์ผลงานกว่า 35 ผลงาน ที่เต็มไปด้วยสีสัน ความหลากหลาย และแรงบันดาลใจ โดยมีศิลปินชื่อดังร่วมงานในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็น Ms.Marion Charlet (มารียง ชาร์เล่) ศิลปินชาวฝรั่งเศสผู้ใช้สีและแสงสร้างโลกในฝันที่ทั้งสดใหม่ และสะท้อนเสน่ห์ความเป็นผู้หญิง และ Ms.Chou Yi (โจว อี้) ศิลปิน นักออกแบบกราฟิกชาวไต้หวัน ผู้ใช้ศิลปะ ป๊อปสะท้อนพลังความมั่นใจ ความเข้มแข็ง และเสน่ห์เฉพาะตัวของผู้หญิงทุกคน มาร่วมพูดคุยและแบ่งปันแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน
ภายในงานมีโซนพิเศษนำเสนอ แฟชั่นและไลฟ์สไตล์จาก ELLE 80th Anniversary Collection เพื่อแสดงให้เห็นว่า ELLE ยังคงเชื่อมโยงความเป็นมรดก (Heritage) เข้ากับประสบการณ์สไตล์สมัยใหม่ (Modern Lifestyle Experiences) ได้อย่างกลมกลืน พร้อมโปรโมชันสุดเอ็กซ์คลูซีฟ
นอกจากนี้ “แอนโทเนีย โพซิ้ว” (Anntonia Porsild) Miss Universe Thailand และรองอันดับ 1 Miss Universe 2023 ยังได้รับเลือกให้เป็น “Face of ELLE’s 80th Anniversary Digital Campaign” ตัวแทนในประเทศไทย เพื่อเป็นตัวแทนสะท้อนถึงพลังผู้หญิงรุ่นใหม่ของเอเชีย ที่มีอิสระ มีความแข็งแกร่ง และมุ่งมั่น ขณะเดียวกันก็ไม่ทิ้งลักษณะที่ดีของความเป็นผู้หญิง ตรงกับคอนเซ็ปต์ ELLE ที่ยึดมั่นมาตลอด 80 ปี
บรรยากาศเปิดงานเต็มไปด้วยแขกผู้มีเกียรติและผู้นำในวงการแฟชั่นระดับโลก อาทิ
– Mr.Jean-Claude Poimboeuf (ฌอง-โคลด ปวงเบิฟ) Ambassador of France to Thailand เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
– Mr.Francois Coruzzi (ฟรองซัวส์ โครุซซี) CEO Elle International Licenses & CEO Lagardere Global Advertising (ประธานผู้บริหาร ฝ่ายสิทธิ์แบรนด์ ELLE ระดับนานาชาติ และประธานผู้บริหาร ฝ่ายโฆษณาระดับนานาชาติ กลุ่มบริษัทลาร์กาแดร์)
– Ms.Anne Billaz Le Leap (แอน บียา เลอ เลอัป) CEO, ELLE International Licenses (ประธานผู้บริหาร ฝ่ายสิทธิ์แบรนด์ ELLE ระดับนานาชาติ)
– Mr.Anthony Tran (แอนโธนี แทรน) Senior Vice President & Managing Director Asia Pacific, Lagardère Active Enterprises (รองประธานอาวุโส และกรรมการผู้จัดการ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัท ลาร์กาแดร์ แอคทีฟ เอ็นเตอร์ไพรส์)
– Mr.Ali Ziani (อาลี เซียนี) CEO, ELLE Magazine Thailand (ประธานกรรมการบริหาร นิตยสาร Elle Thailand)
– Mr.Ramesh Singh (ราเมช ซิงห์) Asia Regional Director, CARE Organization (ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชีย องค์กร CARE)
พร้อมกันนี้ผู้บริหารจาก บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้ถือสิทธิแบรนด์ ELLE ด้านแฟชั่นในประเทศไทยได้ร่วมงานนี้ อาทิ
- คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร
- คุณดวงฤดี มิลินทางกูร กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการกำกับดูแล และความยั่งยืน
- คุณศุภฤกษ์ ชีวะโกเศรษฐ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานขาย
- ดร.รีเบคก้า รัสเซลล์ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสื่อสารองค์กร
- คุณขนิษฐา อุดมลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารแบรนด์และการตลาด
นิทรรศการนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางไปทั่วโลกของ ELLE เพราะเป็นการจัดแสดงนิทรรศการใน 4 มหานครของโลก โดยครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม 2025 ที่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น และครั้งนี้จะจัดที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ตามด้วยมหานครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ราวเดือนตุลาคม 2025 และกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสในเดือนพฤศจิกายน 2025
พร้อมกันนี้ ศิลปินทุกท่านได้มอบผลงานทั้งหมด เข้าร่วมการประมูล กับ Artcurial (อาร์-คู-รี-ยาล)ซึ่งเป็นบริษัทประมูลงานศิลปะชั้นนำของฝรั่งเศสโดยการประมูลจะเกิดขึ้นหลังจบการแสดงนิทรรศการที่กรุงปารีส มอบรายได้ทั้งหมดให้ CARE Organization เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือผู้หญิงทั่วโลก
