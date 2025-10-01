พลาดไม่ได้!! BAM เปิดตัวโครงการ “ทรัพย์มหาชน” เพื่อบ้านของคนสู้ชีวิต

จัดเต็มที่อยู่อาศัยตอบโจทย์คนรายได้น้อย ไม่มีเงินเดือนประจำก็ผ่อนได้ เริ่มต้นแค่ 500 บาท ต่อเดือน
ดีลเด็ด! คนรายได้น้อยไม่มีเงินเดือนประจำก็ผ่อนบ้านได้ BAM เปิดตัวโครงการ “ทรัพย์มหาชน” เพื่อบ้านของคนสู้ชีวิต
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM เดินหน้ามอบโอกาสใหม่ให้คนไทยมี “บ้าน” เป็นของตัวเอง เปิดตัวโครงการ “ทรัพย์มหาชน” เพื่อบ้านของคนสู้ชีวิต ตอบโจทย์ผู้มีรายได้น้อยหรือไม่มีเงินเดือนประจำ ให้สามารถผ่อนบ้านตรงกับ BAM ได้แบบสบาย ๆ เริ่มต้นเพียงเดือนละ 500 บาท ผ่อนได้ยาวถึง 20 ปี พร้อมข้อเสนอพิเศษ ปีแรกดอกเบี้ย 0% หากปิดยอดใน 3 ปี ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการมีทั้งบ้าน ทาวน์เฮ้าส์ คอนโด อาคารพาณิชย์ และที่ดินเปล่าทั่วประเทศ ในราคาจับต้องได้ไม่เกิน 3 ล้านบาท เริ่มจองเพียง 1,000 บาท เปิดให้เลือกซื้อได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงสิ้นปี 2568
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BAM กล่าวว่า ปัจจุบันคนไทยจำนวนไม่น้อย โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพอิสระหรือผู้ที่ไม่มีรายได้ประจำ ต้องเผชิญอุปสรรคในการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย แม้จะมีรายได้จริงและผ่อนชำระได้ แต่กลับถูกปฏิเสธจากสถาบันการเงิน จากผลสำรวจของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ไตรมาส 2/2568 พบว่า อัตราการถูกปฏิเสธสินเชื่อสูงถึง 70% แม้ภาครัฐจะผ่อนคลายเกณฑ์ไปแล้วก็ตาม
BAM จึงมุ่งเดินหน้าด้วยกลยุทธ์เชิงรุก ภายใต้แนวคิด “Opportunities for All” สร้างจุดเริ่มต้นใหม่ให้คนไทยเข้าถึงบ้านได้จริง โดยเปิดตัวโครงการ “ทรัพย์มหาชน” นี้เปิดกว้างสำหรับกลุ่มอาชีพรับจ้าง ฟรีแลนซ์ คนขับแท็กซี่ วินมอเตอร์ไซด์ หรือผู้ที่ยังไม่มีบ้านเป็นของตัวเอง โดยสามารถผ่อนกับ BAM ได้โดยตรงในเงื่อนไขที่ยืดหยุ่นตามศักยภาพของผู้ซื้อโครงการนี้ถือเป็นการขยายโอกาสด้านที่อยู่อาศัย และเป็นอีกก้าวสำคัญของ BAM ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย
“BAM เชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะช่วยให้คนงบน้อยได้มีบ้านในฝัน ด้วยเงื่อนไขที่จับต้องได้จริง ผ่อนง่าย ไม่ต้องมีเงินเดือนประจำ ก็มีบ้านได้ พร้อมเปิดทางสู่โอกาสทางการเงินและอนาคตที่มั่นคงขึ้น” — ดร.รักษ์ กล่าว