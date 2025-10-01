ข่าวประชาสัมพันธ์

พลาดไม่ได้!! BAM เปิดตัวโครงการ “ทรัพย์มหาชน” เพื่อบ้านของคนสู้ชีวิต

จัดเต็มที่อยู่อาศัยตอบโจทย์คนรายได้น้อย ไม่มีเงินเดือนประจำก็ผ่อนได้ เริ่มต้นแค่ 500 บาท ต่อเดือน

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM เดินหน้ามอบโอกาสใหม่ให้คนไทยมี “บ้าน” เป็นของตัวเอง เปิดตัวโครงการ “ทรัพย์มหาชน” เพื่อบ้านของคนสู้ชีวิต ตอบโจทย์ผู้มีรายได้น้อยหรือไม่มีเงินเดือนประจำ ให้สามารถผ่อนบ้านตรงกับ BAM ได้แบบสบาย ๆ เริ่มต้นเพียงเดือนละ 500 บาท ผ่อนได้ยาวถึง 20 ปี พร้อมข้อเสนอพิเศษ ปีแรกดอกเบี้ย 0% หากปิดยอดใน 3 ปี ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการมีทั้งบ้าน ทาวน์เฮ้าส์ คอนโด อาคารพาณิชย์ และที่ดินเปล่าทั่วประเทศ ในราคาจับต้องได้ไม่เกิน 3 ล้านบาท เริ่มจองเพียง 1,000 บาท เปิดให้เลือกซื้อได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงสิ้นปี 2568

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BAM กล่าวว่า ปัจจุบันคนไทยจำนวนไม่น้อย โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพอิสระหรือผู้ที่ไม่มีรายได้ประจำ ต้องเผชิญอุปสรรคในการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย แม้จะมีรายได้จริงและผ่อนชำระได้ แต่กลับถูกปฏิเสธจากสถาบันการเงิน จากผลสำรวจของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ไตรมาส 2/2568 พบว่า อัตราการถูกปฏิเสธสินเชื่อสูงถึง 70% แม้ภาครัฐจะผ่อนคลายเกณฑ์ไปแล้วก็ตาม

BAM จึงมุ่งเดินหน้าด้วยกลยุทธ์เชิงรุก ภายใต้แนวคิด “Opportunities for All” สร้างจุดเริ่มต้นใหม่ให้คนไทยเข้าถึงบ้านได้จริง โดยเปิดตัวโครงการ “ทรัพย์มหาชน” นี้เปิดกว้างสำหรับกลุ่มอาชีพรับจ้าง ฟรีแลนซ์ คนขับแท็กซี่ วินมอเตอร์ไซด์ หรือผู้ที่ยังไม่มีบ้านเป็นของตัวเอง โดยสามารถผ่อนกับ BAM ได้โดยตรงในเงื่อนไขที่ยืดหยุ่นตามศักยภาพของผู้ซื้อโครงการนี้ถือเป็นการขยายโอกาสด้านที่อยู่อาศัย และเป็นอีกก้าวสำคัญของ BAM ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย

“BAM เชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะช่วยให้คนงบน้อยได้มีบ้านในฝัน ด้วยเงื่อนไขที่จับต้องได้จริง ผ่อนง่าย ไม่ต้องมีเงินเดือนประจำ ก็มีบ้านได้ พร้อมเปิดทางสู่โอกาสทางการเงินและอนาคตที่มั่นคงขึ้น” — ดร.รักษ์ กล่าว