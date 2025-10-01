วัน แบงค็อก รีเทล ฉลองครบรอบ 1 ปีสุดยิ่งใหญ่ ในแคมเปญ “TURNS ONE”

วัน แบงค็อก รีเทล (One Bangkok Retail) แลนด์มาร์กไลฟ์สไตล์ครบวงจรใจกลางกรุงเทพฯ ฉลองความสำเร็จครบรอบ 1 ปี จัดแคมเปญ “TURNS ONE” The First of Many Celebrations ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 13 พฤศจิกายน 2568 เติมเต็มประสบการณ์ “The Rhythmic Shopping Experience at the Heart of Bangkok” พร้อมอัปเดตร้านค้าใหม่และกิจกรรมสุดพิเศษต่อเนื่องตลอดเทศกาลปลายปี
พร้อมเนรมิตทุกมุมให้เต็มไปด้วยสีสันและความสนุก พร้อมอัปเดตร้านค้าเปิดใหม่ที่ทุกคนรอคอย! ไม่ว่าจะเป็น แบรนด์ดังระดับโลกอย่าง BOSS, BOSS Café, The Decorum Park House, On Cloud Flagship Store, alo, Pasticceria Cova, Tesla Experience Center รวมถึงแบรนด์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคนเมือง อาทิ Brooks Brothers, DJI, M.A.C, LEGO, Bardo Brasserie, Standard Product, CHAGEE, The Gastro District & Bar, Well-Healing by MedPark และ แบรนด์สตรีทแฟชั่นขวัญใจคนรุ่นใหม่อย่าง CARNIVAL อีกทั้งยังมีโปรโมชั่นสุดพิเศษมากมายที่รังสรรค์ขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองไปกับเทศกาลงานครบรอบ 1 ปีเต็มครั้งนี้
นอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้าที่ร่วมฉลอง อาทิ One Bangkok E-Voucher มูลค่าสูงสุด 30,900 บาท, Buy 1 Get 1 Free จากร้านอาหารชื่อดัง, Lucky Draw มูลค่ารวมกว่า 10 ล้านบาท พร้อมรางวัลใหญ่ Mercedes-Benz GLC 220 d 4MATIC และแพ็กเกจท่องเที่ยวสุดหรู
รวมถึงกิจกรรมพิเศษ 4 DAYS OF EXTRA CELEBRATIONS & REWARDS ในวันที่ 23 ถึง 26 ตุลาคม 2568 จัดเต็มกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินแถวหน้าอย่าง Tilly Birds, Proxie, เติ้ล–เฟิร์สวัน, Serious Bacon, บิวกิ้น–พุฒิพงศ์, Fellow Fellow และปาล์มมี่ โดยจัดขึ้นที่ The Storeys Square สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก One Bangkok เท่านั้น และกิจกรรม Flash Redemption มอบ Dining Voucher ทุกวัน
พลินี คงชาญศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายรีเทล โครงการวัน แบงค็อก กล่าวว่า
“ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา วัน แบงค็อก รีเทล ได้สะท้อนศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางแห่งไลฟ์สไตล์ครบวงจร เรามุ่งมั่นคัดสรรแบรนด์และประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์คนเมือง และการเฉลิมฉลองครั้งนี้คือตอกย้ำความเป็นจุดหมายปลายทางแห่งการช้อปปิ้งและไลฟ์สไตล์ใจกลางกรุงเทพฯ อย่างแท้จริง”
