เนสท์เล่ชูความสำเร็จโครงการ “นักส่งเสริมสุขภาพดีรุ่นใหญ่” สังคมสูงวัยสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

สังคมที่ดีเริ่มต้นจากการที่ทุกคนมีสุขภาพที่ดีในทุกช่วงวัย เนสท์เล่ สานต่อปณิธานในการส่งเสริมโภชนาการและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนไทย ผ่านโครงการ “Senior Health Promoter นักส่งเสริมสุขภาพดีรุ่นใหญ่” เป็นปีที่ 2 ต่อยอดความสำเร็จจากโครงการในปีที่แล้ว เพื่อเชิญชวนผู้สูงอายุมาร่วมสร้างสังคมสุขภาพดีอย่างยั่งยืนผ่านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยในปีนี้ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ได้ร่วมมือกับ ยังแฮปปี้ ธุรกิจเพื่อสังคมที่มีเป้าหมายสร้างสังคมสูงวัยที่ดี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย เปิดรับ “นักส่งเสริมสุขภาพดีรุ่นใหญ่” หรืออาสาสมัครที่เป็นผู้สูงวัยที่ต้องการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ตนเองด้วยกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม พร้อมส่งต่อสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้สูงอายุท่านอื่น ๆ รอบตัวอีกด้วย
โครงการ “Senior Health Promoter นักส่งเสริมสุขภาพดีรุ่นใหญ่” ปีที่ 2 เปิดรับอาสาสมัครสูงวัย จำนวน 50 ท่าน เป็นตัวแทนแต่ละเขตของกรุงเทพมหานคร เพื่อทำหน้าที่ส่งต่อพฤติกรรมสุขภาพดี ลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่จริง ด้วยการแนะนำการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงวัยท่านอื่น ๆ และส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรม “ภารกิจพิชิตสุขภาพดี” เป็นเวลา 12 สัปดาห์ โดยปีนี้ผู้สูงวัยที่ร่วมโครงการ 1,024 คน ร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผ่านการเรียนรู้เกี่ยวกับโภชนาการและการออกกำลังกาย เพื่อความแข็งแรงและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน พฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพนี้จะช่วยลดโอกาสการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) อย่างยั่งยืน และการเข้าร่วมโครงการนี้ ถือว่าผู้เข้าร่วมช่วยลดค่าใช้จ่ายทางด้านสาธารณสุขของประเทศไทยอีกด้วย
นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กล่าวว่า “โรค NCDs หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตทั่วโลก โดยประชากรไทยเสียชีวิตประมาณ 4 แสนรายต่อปีจากกลุ่มโรคดังกล่าว และจำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพเพื่อป้องกันโรค NCDs จึงเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงวัยที่นับเป็น 21% ของประชากรไทย เนสท์เล่เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพให้กับผู้สูงวัยผ่านกิจกรรมที่สร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริง เกิดการลงมือทำ มีความต่อเนื่อง และสร้างคุณค่าให้แก่ตนเอง เพื่อผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ยั่งยืน”