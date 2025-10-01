‘ชัชชาติ’มอบประกาศนียบัตร-เข็มให้ผู้อบรม’มหานคร รุ่น13’ชูความร่วมมือพัฒนา กทม.

‘ชัชชาติ’ปธ.มอบประกาศนียบัตรพร้อมเข็มให้ผู้อบรม ‘มหานคร รุ่น13’ ชูความร่วมมือพัฒนา กทม. ‘ผู้ช่วยผู้ว่า กปน.’ประทับใจพร้อมผลักดัน ‘ภาครัฐ-เอกชน’ร่วมอบรม ‘นายกสมาคมกีฬาคีตะมวยไทยสยาม’ขอบคุณมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ที่อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรพร้อมเข็มวิทยฐานะแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร (มหานคร รุ่น 13) จำนวน 130 คน โดยมี นายวิพุธ ศรีวะอุไร ประธานสภากรุงเทพมหานคร รศ.พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี เมื่อวันที่ 29 กันยายนที่ผ่านมา
นายชัชชาติ กล่าวว่า กรุงเทพมหานครต้องการความร่วมมือจากผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อีกมาก การที่ทุกท่านได้มาเรียนหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร จะทำให้เห็นถึงความซับซ้อนและปัญหาต่าง ๆ ของ กทม. ได้ดีขึ้น ได้เห็นว่ามีอีกหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบงานเมืองด้านต่าง ๆ และการทำงานต้องอาศัยความร่วมมือกันในหลายภาคส่วน การขับเคลื่อนเมืองเราทำด้วยตัวคนเดียวไม่ได้ นี่เป็นเหตุผลหนึ่งว่าทำไมเราจึงมีหลักสูตรมหานครขึ้น เพื่อให้เรามีความเข้าใจการทำงานของ กทม. เมื่อจบหลักสูตรไปก็จะเป็นแนวร่วมที่สำคัญของ กรุงเทพมหานครต่อไป
ขณะที่ นายสุทธิศักดิ์ ลาภประเสริฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการประปานครหลวง ในฐานะประธานมหานครรุ่นที่ 13 กล่าวว่า หลักสูตรมหานคร เราได้ความรู้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้เข้าอบรมกับวิทยากรที่มาบรรยาย หลายๆท่านเป็นผู้ที่เรารู้จักกันดีในวงสังคมและวงวิชาการ ผลของการอบรมหลักสูตรมหานครนอกจากด้านความรู้ เรายังได้ความสัมพันธ์ มิตรภาพที่ดี ระหว่างเพื่อนๆด้วยกันและวิทยากร เป็นความประทับใจมาก ถึงแม้หลักสูตรนี้จะมีระยะเวลาไม่นานเพียงแค่ 4 เดือนครึ่ง
‘แต่ผมเชื่อว่าทั้ง 130 ท่านที่เข้าอบรมจะมีความประทับใจ ยังมีความรู้สึกว่าเราจบเร็วเกินไปด้วยซ้ำ เราสนิทกันมาก ทำให้ผมเชื่อว่ามหานคร 13 เราจะรักษามิตรภาพที่ดีแบบนี้ตลอดไป ขอเป็นกระบอกเสียงให้ผู้บริหารระดับสูงของมหานคร เพื่อให้ภาครัฐและเอกชนมาเข้ารับการอบรมหลักสูตรมหานครในรุ่นต่อไป’ประธานมหานครรุ่นที่ 13 กล่าว
ส่วน นายหมวดตรีพิชิตชัย รัชตามพร นายกสมาคมกีฬาคีตะมวยไทยสยาม กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ที่จัดหลักสูตรนี้ขึ้นมาทำให้เราได้รู้ได้เห็น สิ่งที่กรุงเทพมหานครได้สร้างผลงานไว้และจัดสรรวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาบรรยายในสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อน ตลอดจนได้คัดสรรนักศึกษาที่เข้ามาเรียนเป็นทั้งนักธุรกิจ มาจากหลากหลายอาชีพ มีทั้งหมอจากโรงพยาบาลต่างๆ รวมถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เข้ามาเรียนรู้ด้วยกันเพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเราเจริญยิ่งขึ้น ขอบคุณทีมอาจารย์ที่ดูแล อยู่เบื้องหลัง ทุกท่านให้ความเป็นกันเองและแนะนำพวกเราอยู่เสมออีกสิ่งที่จะลืมไม่ได้ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่เรียนรุ่นเดียวกันทุกคนให้ความเป็นกันเอง ตลอดเวลาที่ศึกษาร่วมกัน
สำหรับหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร (มหานคร รุ่น 13) จัดการอบรมระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม – 19 กันยายน 68 ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมร่วมมือกันระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนบทเรียนและประสบการณ์ ถกแถลงประเด็นปัญหาสำคัญ ๆ ของกรุงเทพมหานครกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งลงพื้นที่กรณีศึกษาโดยแบ่งกลุ่มผู้เข้าศึกษาอบรมออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อจัดทำรายงานการศึกษาตามประเด็นต่าง ประกอบด้วย “การปรับภูมิทัศน์กรุงเทพมหานคร : การนำสายไฟลงดิน” “ความท้าทายของสินค้าแบรนด์” “Traffy Fondue กับความสำเร็จในการจัดการปัญา “Risk Map ชีวิตคน กทม.” พร้อมนำเสนอผลการศึกษาต่อผู้ทรงคุณวุฒิ