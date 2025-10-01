“ ศรีตรังโกลฟส์ ” ต้อนรับคณะทูต 21 ประเทศ เสริมศักยภาพอุตสาหกรรมไทยสู่สากล

เปิดบ้านต้อนรับคณะทูต 21 ประเทศ โชว์ศักยภาพถุงมือยางไทยสู่เวทีโลก พร้อมเดินหน้าเสริมความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมพื้นที่ภาคใต้
บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ STGT นำโดยคณะผู้บริหารระดับสูง พร้อมด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ให้การต้อนรับคณะทูตจาก 21 ประเทศในยุโรปและเอเชีย ที่ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาอันวาร์ และพื้นที่สวนยางพาราของกลุ่มบริษัทศรีตรัง เพื่อศึกษาดูงาน เสริมสร้างความมั่นใจ เปิดมุมมองศักยภาพและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ STGT ผู้ผลิตและจำหน่ายถุงมือยางธรรมชาติและไนไตรล์รายใหญ่ของไทยและของโลก ให้การต้อนรับคณะทูตจาก 21 ประเทศ ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย, ออสเตรีย, เบลเยียม, แคนาดา, เดนมาร์ก, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, กรีซ, อิตาลี, ญี่ปุ่น, ลักเซมเบิร์ก, เนเธอร์แลนด์, นิวซีแลนด์, นอร์เวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส, โรมาเนีย, สิงคโปร์, สเปน, สวีเดน และสวิตเซอร์แลนด์ พร้อมผู้บริหารจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ หน่วยงานจังหวัดสงขลา และสื่อมวลชน เข้าเยี่ยมชมโรงงาน STGT สาขาอันวาร์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับต่างประเทศ ของสภาความมั่นคงแห่งชาติร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ
ทั้งนี้ STGT สาขาอันวาร์ ถือเป็นหนึ่งใน 14 โรงงานผลิตถุงมือยาง ของบริษัทศรีตรังโกลฟส์ฯ ที่ตั้งอยู่ในภาคใต้ทั้งหมด การเยี่ยมชมครั้งนี้สะท้อนศักยภาพอุตสาหกรรมถุงมือยางของไทย พร้อมเป็นเวทีสำคัญในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ ตอกย้ำความมั่นใจด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ และส่งเสริมบทบาทของไทยบนเวทีโลกอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ภายในงานนำโดย นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล CEO of Sri Trang Group และ นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ STGT ร่วมกับคณะผู้บริหารระดับสูงและทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ให้การต้อนรับคณะทูตและสื่อมวลชนอย่างอบอุ่น พร้อมนำเสนอศักยภาพองค์กรในหลากหลายมิติ อาทิ ประวัติความเป็นมา จุดแข็งของห่วงโซ่อุตสาหกรรมยางพาราแบบครบวงจร ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) และการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ภายใต้แนวคิด “Clean World Clean Gloves” (CWCG) หรือ “ถุงมือสะอาด โลกสะอาด” อย่างยั่งยืน จากนั้นคณะผู้แทนได้เยี่ยมชมโซนต่างๆ อาทิ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตถุงมือที่ได้มาตรฐานระดับโลกด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี AI ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และการสาธิตกรีดยางพารา
นายวีรสิทธิ์ กล่าวว่า “ในนามของ STGT ผมและคณะผู้บริหาร รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ต้อนรับคณะทูตจาก 21 ประเทศ ผู้บริหารจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ หน่วยงานจังหวัดสงขลา และสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศ การเยี่ยมชมครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอศักยภาพอุตสาหกรรมถุงมือยางไทยสู่สากล ตอกย้ำความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานของ STGT พร้อมเปิดประตูสู่ความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อประโยชน์ร่วมกันในอนาคต”