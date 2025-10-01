Maxim เสนอขอขยายเวลา 90 วัน ช่วยคนขับเข้าสู่ระบบตามกฎหมาย

กรุงเทพฯ, 1 ตุลาคม 2568 — Maxim ประเทศไทย แอปเรียกรถชั้นนำ เรียกร้องให้ภาครัฐ ขยายระยะเวลาผ่อนผันกฎหมายอย่างน้อย 90 วัน และเสนอขยายเพิ่มเป็น 12 เดือน เพื่อช่วยเหลือคนขับที่ยังไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ครบถ้วน เนื่องจากอุปสรรคด้านการเงิน เอกสาร และขั้นตอนที่ซับซ้อน
แม้ตั้งแต่พฤษภาคม 2568 Maxim จะเพิ่มจำนวนคนขับที่ได้รับใบขับขี่สาธารณะได้ถึง 5 เท่า แต่ยังมีปัญหาในการลงทะเบียนประเภท รย.6, รย.17, รย.18 โดยเฉพาะกรณี รถเช่าซื้อ, ไม่ใช่ชื่อเจ้าของ, หรือรถเกิน 9 ปี
ผลสำรวจคนขับกว่า 2,000 ราย ใน 8 จังหวัด พบว่า:
- 45.9% ติดปัญหาเรื่องรถเช่าซื้อ
- 31.2% ไม่สามารถลงทะเบียนรถที่ไม่ใช่ชื่อของตน
- 26.5% ใช้รถเกิน 9 ปี
- ปัญหาอื่น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมและประกันที่สูง
กว่า 71.7% พึ่งพารายได้หลักจากการขับ Maxim ซึ่งการถูกตัดออกจากระบบจะกระทบต่อรายได้และความมั่นคงทางเศรษฐกิจของครอบครัวทันที
นายพิเชษฐ ทวีทรัพย์ คนขับพาร์ทเนอร์ เผยว่าค่าใช้จ่ายในการปรับให้ถูกต้องตามกฎหมายอยู่ระหว่าง 13,700 – 46,700 บาท หรือประมาณ 2–3 เดือนของรายได้
Maxim เสนอแนวทางบรรเทาภาระ เช่น ประกันแบบรายวัน/สัปดาห์ และมาตรการช่วยเหลือคนขับพาร์ทไทม์ รวมถึงรถที่แม้อายุเกินแต่ยังมีสภาพดี
นายพงศ์พัฒน์ อักษราวรกานต์ กรรมการผู้จัดการ Maxim ประเทศไทย เตือนว่า หากไม่มีการผ่อนผัน อาจมีคนขับ หลายพันรายหลุดจากระบบ กระทบรายได้และการแข่งขันของตลาด
Maxim ยืนยันสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย แต่ขอความยืดหยุ่นเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นระบบถูกกฎหมายเป็นไปอย่างทั่วถึงและยั่งยืน