PEA นำมาสคอต “Watt-D” สู่เวทีระดับโลก “Yurubirth 2025” ประเทศญี่ปุ่น ยกระดับการสื่อสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้รับเกียรติร่วมเวที “Yurubirth 2025” เทศกาลมาสคอตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น โดยนำ “Watt-D” มาสคอตประจำองค์กรเข้าร่วมงานในฐานะตัวแทนจากประเทศไทย “Watt-D” ถือกำเนิดขึ้นในปี 2565 ในฐานะสัญลักษณ์แห่งพลังงานอัจฉริยะและการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “เจ้าหนูฮีโร่ คิ้วพลังสายฟ้า” สะท้อนความทันสมัย คล่องแคล่ว มุ่งมั่น นำพาพลังงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อ “Watt-D” มาจากคำว่า Watt หน่วยวัดกำลังไฟฟ้า ผสมกับคำว่า “ดี” ที่สื่อถึง “พลังไฟฟ้าที่ดี” พร้อมยังพ้องเสียงกับคำทักทาย “หวัดดี” ซึ่งเป็นมิตรและเข้าถึงง่าย
ดีไซน์ของ Watt-D ออกแบบและพัฒนาโดยนำจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ขององค์กรที่ภูมิใจนำเสนอ
-คิ้วสายฟ้าสีทอง : สื่อถึงพลังงานไฟฟ้าที่มีเอกลักษณ์และจดจำได้ง่าย
-สีม่วง : มีความโดดเด่นและสื่อถึงองค์กรได้อย่างชัดเจน เป็นสีแห่งพลังอำนาจ ความสง่างาม และศักดิ์ศรี
-รูปทรงหลอดไฟ : สื่อถึงมิตรภาพ ความปลอดภัย และความใกล้ชิดในชีวิตประจำวัน
-ลวดลายวงจรดิจิทัล : แสดงถึงการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัลเต็มรูปแบบ
งาน “Yurubirth” มีต้นกำเนิดจาก “Yuru-chara Grand Prix” เมื่อปี 2010 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และความเข้มแข็งของชุมชนผ่านการประกวดและจัดแสดงมาสคอตจากทั่วโลก เช่น “คุมะมง (Kumamon)” มาสคอตชื่อดังจากจังหวัดคุมาโมโตะที่เคยคว้ารางวัลมาแล้ว นอกจากการประกวด มาสคอตภายในงาน Yurubirth 2025 ยังเชิญมาสคอตจากต่างประเทศเข้าร่วมงาน เพื่อส่งเสริม วัฒนธรรมและเชื่อมโยงเครือค่ายมาสคอตจากนานาชาติ
การเข้าร่วมในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นเวทีแสดงศักยภาพของ “Watt-D” และประเทศไทยสู่สายตาชาวโลกแล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 65 ปี PEA ที่มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรและสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้าสร้างนวัตกรรมพลังงาน ยกระดับคุณภาพการให้บริการ เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ไฟฟ้าอัจฉริยะ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน” “SMART ENERGY FOR BETTER LIFE AND SUSTAINABILITY”