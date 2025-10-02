ความยั่งยืนเริ่มที่โอกาสเท่าเทียม เมื่อทุกความต่างได้รับการยอมรับ

การสร้างความยั่งยืนในสังคมต้องเริ่มจากการสร้างโอกาสที่เท่าเทียม ไม่แบ่งแยก ในขณะเดียวกันต้องยอมรับความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศ ศาสนา ความสามารถ เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมใน การพัฒนาและเติบโตไปด้วยกันอย่างแท้จริง SX IDEA LAB ในงาน SUSTAINABILITY EXPO 2025 แสดงพลังของศิลปะที่เชื่อมโยงผู้คนหลากหลายวัยและความแตกต่างผ่านการถักร้อยเชือกสายรุ้งอันโฉบเฉี่ยว จากศิลปินผู้มีความหลากหลายทางการเรียนรู้ จากมูลนิธิ The Rainbow Room ที่มาสาธิตและสอนการทอผ้าที่มีสไตล์เฉพาะตัว กับกิจกรรมเวิร์กชอป “ถักร้อยเชือกสายรุ้ง” ที่มอบรอยยิ้มและแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าร่วม
โดยกิจกรรมเริ่มด้วยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเส้นไหมผ้ายืด และไม้ทรงกลมหรือโฟมทรงกลมที่ทำขึ้นพิเศษสำหรับถัก ขั้นตอนการถักเริ่มจากนำเส้นไหมผ้ายืดหลากสีมาสอดลงในรูไม้
คุณเพชรลภา ชีวมงคล ศิลปินในโครงการ ‘ภาษาแห่งจิตวิญญาณ’ โดยมูลนิธิ The Rainbow Room กล่าวว่า “เรามองว่าความยั่งยืนเกิดขึ้นได้ เมื่อสังคมเปิดโอกาสให้ทุกคน ไม่ว่าจะมีความแตกต่างหรือข้อจำกัด ได้แสดงศักยภาพของตัวเอง เหมือนกับน้องศิลปินที่แม้จะมีภาวะดาวน์ซินโดรม แต่สามารถมาสอนให้ทุกคนถักพวงกุญแจและทำสำเร็จได้ ถ้าสังคมให้พื้นที่ ให้เกียรติ และเห็นความสำคัญของแต่ละคน ทุกคนก็สามารถเป็นทั้งผู้ให้และผู้เรียนรู้ได้ นี่คือการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน และอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข”
“การถักร้อยเชือกสายรุ้ง” แม้จะเป็นเวิร์กชอปแฮนด์เมดที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้เรียนรู้วิธีทำกับศิลปินโดยตรงในระยะเวลาอันสั้น แต่สิ่งที่ได้รับกลับไปและจะอยู่ตลอดไป คือบทเรียนเล็ก ๆ ที่บอกเราทุกคนว่าการสร้างโลกที่ยั่งยืนเริ่มได้จากสิ่งเล็กน้อย เช่น การสร้างคุณค่าใหม่ให้กับสิ่งที่มีอยู่เดิม หรือการเปิดใจให้กับศักยภาพของผู้คนที่มีความแตกต่าง เปรียบเสมือนเส้นไหมหลากสีทุกเส้นที่ถูกถักร้อยเข้าด้วยกัน และเชื่อมโยงผู้คนด้วยความหวังและความรับผิดชอบต่ออนาคต
