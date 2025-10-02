ส่วนลดพิเศษ สูงสุด 450,000 บาท Mercedes-Benz VITO l Mercedes-Benz Sprinter

สัมผัสความหรูหราเหนือระดับ พร้อมพื้นที่กว้างขวางที่ตอบโจทย์ทุกการเดินทางทั้งธุรกิจและครอบครัวกับ Mercedes-Benz Vito และ Mercedes-Benz Sprinter พร้อมรับส่วนลดสูงสุด 450,000 บาท*
Mercedes-Benz Sprinter 319 Cab Chassis
ราคาแนะนำ 2,070,000 บาท*
ส่วนลดสูงสุด 100,000 บาท*
Mercedes-Benz Vito 119 Touter Pro
ราคาแนะนำ 3,100,000 บาท*
ส่วนลดสูงสุด 150,000 บาท*
Mercedes-Benz Sprinter 419 Business
ราคาแนะนำ 3,980,000 บาท*
ส่วนลดสูงสุด 290,000 บาท*
Mercedes-Benz Sprinter 419 Business Long
ราคาแนะนำ 4,240,000 บาท*
ส่วนลดสูงสุด 450,000 บาท*
Mercedes-Benz Sprinter
ระบบปฏิบัติการมัลติมีเดียแบบ MBUX พร้อมระบบสัมผัส และหน้าจอขนาด 10.25″
ระบบปฏิบัติการมัลติมีเดียแบบ MBUX พร้อมระบบสัมผัส และหน้าจอขนาด 10.25″ เติมเต็มแทบทุกความต้องการด้านสาระบันเทิง ระบบนำทาง และระบบสื่อสารภายในรถยนต์ สุดยอดนวัตกรรมล้ำยุค ซึ่งสามารถใช้งานได้ผ่านหน้าจอสัมผัสความละเอียดสูงขนาด 26 ซม. (10.25 นิ้ว) หรือปุ่มระบบควบคุมแบบสัมผัสที่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน
การตกแต่งภายในสุดหรู
การตกแต่งภายในสุดหรูช่วยสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารให้ดูดี และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บเสียงและเป็นฉนวนกันความร้อน โดยใช้วัสดุจากพลาสติกคุณภาพดีผสมกับเนื้อผ้าชั้นดี
ไฟส่องพื้นข้างประตูรถ
ทันทีที่เปิดประตูด้านหน้าหรือประตูเลื่อนออก ไฟส่องสว่างด้านข้างของตัวรถจะทำงานโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยให้ผู้โดยสารด้านหลังสามารถขึ้นและลงรถในที่มืดได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
บาะนั่งแบบคอมฟอร์ท สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้า
เบาะนั่งแบบคอมฟอร์ทสำหรับผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารด้านหน้ามอบความสบายในการนั่งระดับสูงสุดด้วยตัวเลือกการปรับตามต้องการและการผสมผสานระหว่างสปริงกลไกและสปริงไฮดรอลิก
Mercedes-Benz VITO
คอนโซลหน้าใหม่หมดและดีไซน์ต่างจากรุ่น V-Class พร้อมมาตรวัดความเร็วกับรอบเครื่องยนต์พร้อมจอแสดงข้อมูลการขับขี่ใหม่ ติดตั้งระบบปฏิบัติการ MBUX เวอร์ชั่นล่าสุด โดยระบบสามารถสั่งงานด้วยเสียงที่ตอบสนองต่อคำสั่ง “Hey Mercedes” ช่วยให้การควบคุมฟังก์ชันต่าง ๆ ภายในรถเป็นไปอย่างสะดวกและปลอดภัย
มาพร้อมหน้าจอดีไซน์ใหม่ขนาด 10.25 นิ้ว และ Smartphone Integration ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับระบบอินโฟเทนเมนต์ได้อย่างราบรื่น โดยรองรับทั้ง Apple CarPlay® และ Android Auto ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันต่างๆ อย่างง่ายดาย และเป็นครั้งแรกในรถตู้ที่ติดตั้ง Mercedes-Benz แอปพลิเคชัน และแพ็กเกจ Digital Extras ที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การขับขี่และการโดยสารไปอีกขั้น
จากรถตู้เพื่อการพาณิชย์ที่ได้รับการตอบรับจากยุโรปและบางประเทศกลายร่างเป็นรถตู้พรีเมียมพร้อมตอบทุกช่วงเวลาแห่งความสุขของทุกคนในทุกเส้นทางโดยขายรุ่นเดียว Mercedes-Benz Vito 119 CDI Tourer Pro ในราคา 3,100,000 บาทโดยมีสีตัวถังให้เลือกทั้งหมด 5 สี ได้แก่
- สีขาว (Rock Crystal White)
- สีเทา (Graphite Grey)
- สีเทา (Alpine Grey) สีใหม่
- สีเงิน (High-tech Silver) สีใหม่
- สีดำ (Obsidian Black)
ที่โชว์รูม BENZ BKK VIPAWADEE โชว์รูมรถเบนซ์แห่งเดียวบนถนนวิภาวดี
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
