Mercedes-Maybach วิศวกรรมยานยนต์ชั้นเลิศ พร้อมส่งมอบ ที่โชว์รูม เบนซ์ บีเคเค วิภาวดี

Mercedes-Maybach (เมอร์เซเดส-มายบัค)

เมื่อผู้นำเลือกใช้รถ…ต้องไม่ธรรมดา! ให้คุณตอกย้ำภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำ วิศวกรรมยานยนต์ชั้นเลิศ สัญลักษณ์แห่งความหรูหรา พร้อมส่งมอบแล้ววันนี้ ที่โชว์รูม เบนซ์ บีเคเค วิภาวดี

รถผู้นำไมล์หลักหน่วยเท่านั้น

Mercedes-Maybach S 580 e AMG Premium

พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของในราคา 9,000,000 บาท*

การออกแบบที่ประณีตในทุกจุด ตั้งแต่เบาะที่นั่งระดับเฟิร์สคลาสไปจนถึง seamless door handles ที่เรียบเนียนผสานเข้ากับดีไซน์อย่างลงตัว มอบประสบการณ์เหนือระดับที่สะท้อนความหรูหราและความสง่างามในทุกการขับขี่ ระบบจอดรถอัตโนมัติ, ช่วงล่างถุงลมแบบ Airmatic, เบาะนั่งด้านหลังแบบ first class พร้อมฟังชั่นนวด, ล้ออัลลอย Matbach forged wheel

สัมผัสยนตรกรรมระดับผู้นำกับ Mercedes-Maybach

ได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม เบนซ์ บีเคเค วิภาวดี ซอยวิภาวดี 38

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร: 02 930 1888

Line Official: @benzbkkvipawadee

เบนซ์ บีเคเค วิภาวดี

ผู้แทนจำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์ อย่างเป็นทางการ

