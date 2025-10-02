Mercedes-Maybach วิศวกรรมยานยนต์ชั้นเลิศ พร้อมส่งมอบ ที่โชว์รูม เบนซ์ บีเคเค วิภาวดี

Mercedes-Maybach (เมอร์เซเดส-มายบัค)
เมื่อผู้นำเลือกใช้รถ…ต้องไม่ธรรมดา! ให้คุณตอกย้ำภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำ วิศวกรรมยานยนต์ชั้นเลิศ สัญลักษณ์แห่งความหรูหรา พร้อมส่งมอบแล้ววันนี้ ที่โชว์รูม เบนซ์ บีเคเค วิภาวดี
รถผู้นำไมล์หลักหน่วยเท่านั้น
Mercedes-Maybach S 580 e AMG Premium
พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของในราคา 9,000,000 บาท*
การออกแบบที่ประณีตในทุกจุด ตั้งแต่เบาะที่นั่งระดับเฟิร์สคลาสไปจนถึง seamless door handles ที่เรียบเนียนผสานเข้ากับดีไซน์อย่างลงตัว มอบประสบการณ์เหนือระดับที่สะท้อนความหรูหราและความสง่างามในทุกการขับขี่ ระบบจอดรถอัตโนมัติ, ช่วงล่างถุงลมแบบ Airmatic, เบาะนั่งด้านหลังแบบ first class พร้อมฟังชั่นนวด, ล้ออัลลอย Matbach forged wheel
สัมผัสยนตรกรรมระดับผู้นำกับ Mercedes-Maybach
ได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม เบนซ์ บีเคเค วิภาวดี ซอยวิภาวดี 38
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร: 02 930 1888
Line Official: @benzbkkvipawadee
เบนซ์ บีเคเค วิภาวดี
ผู้แทนจำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์ อย่างเป็นทางการ
