วัน แบงค็อก จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต “Together we give – Blood Donation at One Bangkok”

วัน แบงค็อก โครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ที่ครบครันใจกลางกรุงเทพฯ นำโดย นายวรวรรต ศรีสอ้าน (ที่ 4 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส โครงการ วัน แบงค็อก และ นางสาวจรินทร์ทิพย์ ชูหมื่นไวย (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ และ ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม โครงการ วัน แบงค็อก ร่วมขับเคลื่อนการสร้างสรรค์คุณค่าแก่สังคม ด้วยการผนึกกำลังกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย นำโดย นางสินีนาฏ อุทา (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการบริการโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย พร้อมพันธมิตรจากสถานทูต ได้แก่ มร.จอห์น ฟรานซิส (ที่ 4 จากขวา) ที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนา สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย, นายทัตสึชิ นิชิโอะกะ (ที่ 3 จากขวา) รองหัวหน้าคณะผู้แทนการทูต สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และ มร.ฌ็อง บูร์แด็ง (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ภายใต้ชื่อ “Together we give – Blood Donation at One Bangkok” ความร่วมมือครั้งนี้ระหว่าง วัน แบงค็อก สถานทูต และพันธมิตรโดยรอบโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณโลหิตสำรองคงคลังและช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้โลหิตทั่วประเทศ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ วัน แบงค็อก ในการเป็น “เมืองกลางใจ (The Heart of Bangkok)” ที่เติบโตเคียงข้างชุมชนและสังคมไทยอย่างยั่งยืน กิจกรรมจัดขึ้นที่หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ โดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย บริเวณชั้น G โซน The Storeys Gallery วัน แบงค็อก