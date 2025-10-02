กปน.เปิดตัวโครงการ Smile Together ความสุขของคุณคือความภูมิใจของเรา

นางราชิรัช อุทาโย รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการ Smile Together ความสุขของคุณ…คือความภูมิใจของเรา” เพื่อตอกย้ำบทบาทการเป็น “A Trusted Partner for Intelligent Water Solution” ที่พร้อมดูแลคุณภาพน้ำประปาด้วยนวัตกรรมและการบริการครบวงจร โดยปัจจุบัน กปน. ผลิตและให้บริการน้ำประปาสะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐานข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก และได้รับเกียรติบัตรรับรองน้ำประปาดื่มได้จากกรมอนามัย เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ในการบริโภคน้ำ ซึ่งการดูแลระบบประปาภายในบ้านเรือน อาคารสถานที่ใช้น้ำถือเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้คงคุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัยเหมือนออกจากโรงงานผลิตน้ำ
กปน. จึงมุ่งพัฒนา 5 กลุ่มงานบริการ “Health Care Solution” ได้แก่ การให้คำปรึกษาระบบประปา (Consulting Corner) การบริการทดสอบคุณภาพน้ำ (Water Quality Lab) ระบบเติมคลอรีนอัตโนมัติ (Chlorine Solutions) บริการดูแลและปรับปรุงถังพักน้ำ (Tank Care Services) ตลอดจนนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovation & Technology) ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งออกแบบมาเพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพระบบประปาอย่างครบวงจร