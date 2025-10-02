ไทยประกันชีวิต คว้ารางวัล “BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2025”
ตอกย้ำความสำเร็จด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบครบวงจร
นางสาวฐิติมา เลี้ยงพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนรับรางวัล “BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2025” สาขาผลิตภัณฑ์ประกันภัย ประเภทประกันผู้สูงอายุ จากผลิตภัณฑ์ “ไทยประกันชีวิต Health Fit Senior CI” ที่มอบการดูแลแบบครบวงจรในลักษณะ Ecosystem และเป็น Solutions ในการดูแลชีวิตและสุขภาพของกลุ่มผู้สูงวัยอย่างแท้จริง เพื่อให้คนไทยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างไร้กังวัล โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มอบความคุ้มครองครอบคลุมตั้งแต่การดูแลด้านสุขภาพเชิงป้องกัน จากความคุ้มครองการตรวจคัดกรองภาวะสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์โดยแพทย์ ไปจนถึงความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลโรคร้ายแรงทุกระยะ โรคเรื้อรังจากการดำเนินชีวิต และกระดูกแตกหักจากอุบัติเหตุ รวมถึงดูแลต่อเนื่องในช่วงพักฟื้น หรือฟื้นฟูร่างกายด้วยบริการจากพันธมิตรเนอร์สซิ่งโฮม
รางวัล “BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2025” จัดโดยนิตยสาร Business+ ภายใต้แนวคิด “Reaching for the hearts เข้าถึงใจผู้บริโภค” เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าให้เป็นสุดยอดสินค้าและบริการแห่งปี การได้รับรางวัลดังกล่าว สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ ที่สอดคล้องกับ Business Purpose ในการเป็น Life Solutions Provider หรือทุกคำตอบของการประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ที่สามารถส่งมอบสุขภาพที่ดี ชีวิตที่ดี และความมั่นคงมั่งคั่งในบั้นปลายชีวิตให้กับลูกค้า