กปภ. ห่วงใยประชาชน แนะเตรียมพร้อมรับมือพายุ น้ำท่วมฉับพลัน
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะยังมีฝนตกต่อเนื่องในช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน และมีโอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวผ่านบริเวณทะเลจีนใต้เข้าสู่ประเทศไทยได้อีก ซึ่งอาจทำให้หลายพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขัง กปภ. มีความห่วงใยต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงขอแนะนำให้เตรียมพร้อมรับมือ ดังนี้
- ติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศ สถานการณ์น้ำและการแจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิด
- ตรวจสอบประตู หน้าต่างและหลังคาบ้านให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง
- จัดเก็บสิ่งของที่มีน้ำหนักเบาไว้ในที่มิดชิด
- ตัดแต่งกิ่งไม้และต้นไม้ที่เสี่ยงต่อการหักโค่น
- เตรียมสำรองน้ำประปา น้ำดื่มอาหารแห้ง ยารักษาโรค และสิ่งของจำเป็นไว้ใช้
- บันทึกเบอร์ฉุกเฉิน เช่น เบอร์โรงพยาบาล เบอร์กู้ภัย สำหรับโทรขอความช่วยเหลือ
ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้กำชับให้ กปภ. 234 สาขาทั่วประเทศ ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ พร้อมทั้งป้องกันระบบผลิตน้ำ เช่น ติดตั้งแผงกั้นน้ำ เสริมแนวกระสอบทราย
ย้ายมอเตอร์และเครื่องสูบน้ำให้อยู่ในระดับปลอดภัย เพื่อให้บริการน้ำสะอาดแก่ประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งได้บูรณาการกับหน่วยงานในท้องถิ่น เตรียมการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าจะไม่ขาดแคลนน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค โดยจัดเตรียมน้ำดื่มบรรจุขวด
ตราสัญลักษณ์ กปภ. และรถบรรทุกน้ำสะอาดไปแจกจ่ายให้บริการในพื้นที่ประสบภัย ตลอดจนเตรียมการวางท่อส่งน้ำประปาชั่วคราวไปยังศูนย์อพยพ ทั้งนี้ ในกรณีต้องอพยพจากที่อยู่อาศัยแนะนำให้ปิดก๊อกน้ำทุกจุดในบ้านและปิดวาล์วน้ำให้สนิทเพื่อป้องกันค่าน้ำสูงผิดปกติหลังเผชิญเหตุอุทกภัย
หากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่ กปภ. สาขาในพื้นที่ที่ใช้บริการ หรือ PWA Contact Center 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง