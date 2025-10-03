CR Holdings นำเสนอธุรกิจครบวงจร ในงานเอ็กซ์โปฉลอง 50 ปีความสัมพันธ์ไทย–จีน

CR Holdings บริษัทจากจีน นำธุรกิจในเครือมาจัดแสดงภายในงาน Thailand–China Cooperation Expo 2025 สะท้อนถึงการลงทุนในประเทศไทยมากว่า 40 ปี พร้อมแสดงความมุ่งมั่นในการขยายความร่วมมือสู่ภูมิภาคอาเซียน
บริษัท China Resources (Holdings) Co., Ltd. หรือ CR Holdings เข้าร่วมงาน Thailand–China Cooperation Expo 2025 “50 ปี ความสัมพันธ์ไทย–จีน: ก้าวสู่ความรุ่งเรืองร่วมกัน” ซึ่งเปิดฉากขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี พร้อมนำบริษัทในเครือ 5 บริษัท ได้แก่ ไชน่า รีซอร์สเซส เบียร์ (China Resources Beer), ไชน่า รีซอร์สเซส แก๊ส (China Resources Gas), ไชน่า รีซอร์สเซส ลองเดชั่น (China Resources Longdation), ไชน่า รีซอร์สเซส ฟาร์มาซูติคอล คอมเมอร์เชียล (China Resources Pharmaceutical Commercial) และ ตงเออเออเจียว (Dong-EE-Jiao) ครอบคลุม 4 ภาคธุรกิจ มาจัดแสดงในงาน
กลุ่มบริษัท CR Holdings ดำเนินธุรกิจในไทยมานานเกือบ 40 ปี โดยมีบริษัทในเครือ เช่น บริษัท ออล ซีซั่นส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เจ้าของโครงการ All Seasons Place ใจกลางกรุงเทพฯ, บริษัท ไชน่า รีซอร์สเซส แก๊ส และ ไชน่า รีซอร์สเซส ลองเดชั่น ซึ่งเพิ่งร่วมกันเปิดตัวสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า “Charge Wonderful Life” (充美好) ในไทยอย่างเป็นทางการในปีนี้
ภายในงาน ไชน่า รีซอร์สเซส เบียร์ และ ตงเออเออเจียว ได้นำผลิตภัณฑ์ “Snow Beer” และเครื่องดื่มสมุนไพร “Fufang E’jiao Jiang” ซึ่งมีส่วนผสมของเจลาตินจากหนังลามาจัดแสดง ขณะที่ ไชน่า รีซอร์สเซส ฟาร์มาซูติคอล คอมเมอร์เชียล โชว์ความเชี่ยวชาญด้านการนำเข้าและกระจายเวชภัณฑ์กว่า 20 ปี
ปัจจุบัน CR Holdings ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยครอบคลุม 4 ภาคหลัก มีมูลค่าทรัพย์สินรวมกว่า 25,000 ล้านบาท พร้อมมุ่งสำรวจโอกาสขยายความร่วมมือไทย–จีนในด้านอาหาร พลังงานสีเขียว และนวัตกรรม เพื่อเสริมศักยภาพการแข่งขันในระดับภูมิภาค