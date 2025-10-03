กรมการพัฒนาชุมชน ขานรับนโยบายรัฐบาล ปล่อย “คาราวานสินค้า OTOP สร้างสุขสู่ชุมชน”

วันนี้ (2 ตุลาคม 2568) เวลา 15.30 น. ณ ห้อง BB201 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร นายสุรศักดิ์ อักษรกุล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานในพิธี แถลงข่าวและปล่อยคาราวาน “OTOP สร้างสุขสู่ชุมชน” ภายใต้แนวคิด Heritage & Innovation มรดกแห่งภูมิปัญญา นวัตกรรมแห่งอนาคต โดยมีรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกรม คณะผู้บริหาร ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน และสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
โครงการ “OTOP สร้างสุขสู่ชุมชน” มีเป้าหมายเพื่อ เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเพิ่มช่องทางการตลาด และการต่อยอดสู่การสร้างรายได้ที่มั่นคงยั่งยืน โดยมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการ OTOP กว่า 3,600 ราย/กลุ่มทั่วประเทศ สามารถใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้และนวัตกรรมมาปรับใช้ในการผลิตและจำหน่ายสินค้า สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก และตอบสนองต่อนโยบาย “สร้างรายได้ และลดรายจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน” ของรัฐบาล
โครงการนี้ไม่เพียงแต่สร้างความสุขให้ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนเท่านั้น แต่ยังเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ความมั่นคงและยั่งยืนกรมการพัฒนาชุมชน จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้า OTOP ตาม โครงการ “OTOP สร้างสุขสู่ชุมชน” Heritage & Innovation มรดกแห่งภูมิปัญญา นวัตกรรมแห่งอนาคต เริ่มจุดแรก ในระหว่างวันที่ 4–10 ตุลาคมนี้! ณ ลานน้ำพุเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อ.เมือง จ.หนองคาย ตั้งแต่ 10 โมงเช้า ถึง 3 ทุ่ม และมีอีก 17 จุด กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ