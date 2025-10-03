All Seasons Property ร่วมงาน ‘Thailand-China Cooperation Expo 2025’ ชูความสำเร็จ 30 ปีลงทุนในไทย

All Seasons Property ร่วมจัดแสดงในงาน ‘Thailand – China Cooperation Expo 2025’ พร้อมลงนาม MOU กับ Loxley Evolution Technology พัฒนาโครงการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าใกล้สุวรรณภูมิ
วันที่ 26 กันยายน 2568 งาน Thailand – China Cooperation Expo 2025 เปิดฉากขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และนายจาง เจี้ยนเว่ย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์ในงาน นายหลาน อี้ รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท China Resources (Holdings) Co., Ltd. หรือ CR Holdings ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดและเยี่ยมชมบูธภายในงานครั้งนี้ด้วย
ภายในงาน บริษัท ออล ซีซั่นส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (All Seasons Property Co., Ltd.) ภายใต้เครือ CR Holdings ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ บริษัท ล็อกซเล่ย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (Loxley Evolution Technology Co., Ltd.) เพื่อร่วมกันพัฒนาและบริหารโครงการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า “Charge Wonderful Life” (充美好) ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ เจาะกลุ่มเป้าหมายให้บริการรถบรรทุกและแท็กซี่ไฟฟ้าในพื้นที่โดยรอบ
ทั้งนี้ บริษัท ออล ซีซั่นส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ลงทุนในไทยมากว่า 30 ปี บริหารและจัดการอาคาร All Seasons Place แลนด์มาร์กใจกลางกรุงเทพฯ อาคารสำนักงานทั้ง 3 อาคารได้รับการรับรองมาตรฐาน WELL Health-Safety Rating และ WiredScore Platinum ตอกย้ำความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมอาคารสีเขียวและอัจฉริยะอย่างแท้จริง
เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย–จีน ออล ซีซั่นส์ พร็อพเพอร์ตี้ มุ่งมั่นที่จะเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือ ผลักดันการพัฒนาเมือง การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน และความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างไทย-จีน พร้อมเดินหน้าขยายตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเสริมสร้างอนาคตที่มั่นคงและรุ่งเรืองร่วมกัน
ที่มา: CR Holdings