จุฬาฯ จัด President’s Distinguished Speakers ครั้งที่ 5 ดร.วิกเตอร์ สเตรเชอร์ ผู้สร้างคอร์สออนไลน์ระดับโลก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงาน President’s Distinguished Speakers ครั้งที่ 5 โดย Dr.Victor Strecher ศาสตราจารย์ผู้สร้างหลักสูตรออนไลน์ชื่อดัง “Finding Purpose and Meaning in Life” ซึ่งได้รับการจัดอันดับโดยนิตยสาร Inc. ให้เป็นคอร์สออนไลน์ที่ดีที่สุดอันดับ 4 ของโลกในปี 2020 ในวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2568 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 801 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) จุฬาฯ โดยมี ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาฯ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง “Purpose-Driven Learning: The Human Foundation for Flourishing in an AI-Powered Economy” (การเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยจุดมุ่งหมาย: สร้างรากฐานมนุษย์สู่ความรุ่งเรืองในยุคเศรษฐกิจ AI) โดย Dr.Victor Strecher ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน ผู้สร้างหลักสูตรออนไลน์ชื่อดัง “Finding Purpose and Meaning in Life” ซึ่งได้รับการจัดอันดับโดยนิตยสาร Inc.ให้เป็นคอร์สออนไลน์ที่ดีที่สุดอันดับ 4 ของโลกในปี 2020
การบรรยายพิเศษครั้งนี้ Dr.Victor Strecher จะถ่ายทอดความรู้และแรงบันดาลใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยจุดมุ่งหมายในฐานะรากฐานสำคัญของการสร้างความยืดหยุ่น (Resilience) ความเป็นอยู่ที่ดี (Well-being) และสมรรถนะสูงในเศรษฐกิจยุค AI รวมทั้งนำเสนอองค์ความรู้จากการวิจัยและประสบการณ์จริงกว่า 30 ปี พร้อมเผยวิธีการเชื่อมโยง “ความหมายในชีวิต” เข้ากับ “การพัฒนาทักษะ” เพื่อปลดล็อกแรงบันดาลใจและนวัตกรรมอย่างกว้างขวางทั้งในระดับบุคคล องค์กร และสังคม ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
ผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายพิเศษครั้งนี้ สามารถลงทะเบียนได้ที่