ส่วนลดพิเศษ สูงสุด 450,000 บาท รถตู้เบนซ์ราคาก่อนหมดปี 2568

สัมผัสความหรูหราเหนือระดับ พร้อมพื้นที่กว้างขวางที่ตอบโจทย์ทุกการเดินทางทั้งธุรกิจและครอบครัวกับ Mercedes-Benz Vito และ  Mercedes-Benz  Sprinter พร้อมรับส่วนลดสูงสุด 450,000 บาท*

Mercedes-Benz Sprinter 319 Cab Chassis

ราคาแนะนำ 2,070,000 บาท*

ส่วนลดสูงสุด 100,000 บาท*

Mercedes-Benz Vito 119 Touter Pro

ราคาแนะนำ 3,100,000 บาท*

ส่วนลดสูงสุด 150,000 บาท*

Mercedes-Benz Sprinter 419 Business

ราคาแนะนำ 3,980,000 บาท*

ส่วนลดสูงสุด 290,000 บาท*

Mercedes-Benz Sprinter 419 Business Long

ราคาแนะนำ 4,240,000 บาท*

ส่วนลดสูงสุด 450,000 บาท*

 

Mercedes-Benz Sprinter

ระบบปฏิบัติการมัลติมีเดียแบบ MBUX พร้อมระบบสัมผัส และหน้าจอขนาด 10.25″  เติมเต็มแทบทุกความต้องการด้านสาระบันเทิง ระบบนำทาง และระบบสื่อสารภายในรถยนต์ สุดยอดนวัตกรรมล้ำยุค ซึ่งสามารถใช้งานได้ผ่านหน้าจอสัมผัสความละเอียดสูงขนาด 26 ซม. (10.25 นิ้ว) หรือปุ่มระบบควบคุมแบบสัมผัสที่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน

การตกแต่งภายในสุดหรู

การตกแต่งภายในสุดหรูช่วยสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารให้ดูดี และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บเสียงและเป็นฉนวนกันความร้อน โดยใช้วัสดุจากพลาสติกคุณภาพดีผสมกับเนื้อผ้าชั้นดี

ไฟส่องพื้นข้างประตูรถ

ทันทีที่เปิดประตูด้านหน้าหรือประตูเลื่อนออก ไฟส่องสว่างด้านข้างของตัวรถจะทำงานโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยให้ผู้โดยสารด้านหลังสามารถขึ้นและลงรถในที่มืดได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

บาะนั่งแบบคอมฟอร์ท สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้า

เบาะนั่งแบบคอมฟอร์ทสำหรับผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารด้านหน้ามอบความสบายในการนั่งระดับสูงสุดด้วยตัวเลือกการปรับตามต้องการและการผสมผสานระหว่างสปริงกลไกและสปริงไฮดรอลิก

 Mercedes-Benz VITO

คอนโซลหน้าใหม่หมดและดีไซน์ต่างจากรุ่น V-Class พร้อมมาตรวัดความเร็วกับรอบเครื่องยนต์พร้อมจอแสดงข้อมูลการขับขี่ใหม่ ติดตั้งระบบปฏิบัติการ MBUX เวอร์ชั่นล่าสุด โดยระบบสามารถสั่งงานด้วยเสียงที่ตอบสนองต่อคำสั่ง “Hey Mercedes” ช่วยให้การควบคุมฟังก์ชันต่าง ๆ ภายในรถเป็นไปอย่างสะดวกและปลอดภัย

มาพร้อมหน้าจอดีไซน์ใหม่ขนาด 10.25 นิ้ว และ Smartphone Integration ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับระบบอินโฟเทนเมนต์ได้อย่างราบรื่น โดยรองรับทั้ง Apple CarPlay® และ Android Auto ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันต่างๆ อย่างง่ายดาย และเป็นครั้งแรกในรถตู้ที่ติดตั้ง Mercedes-Benz แอปพลิเคชัน และแพ็กเกจ Digital Extras ที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การขับขี่และการโดยสารไปอีกขั้น

จากรถตู้เพื่อการพาณิชย์ที่ได้รับการตอบรับจากยุโรปและบางประเทศกลายร่างเป็นรถตู้พรีเมียมพร้อมตอบทุกช่วงเวลาแห่งความสุขของทุกคนในทุกเส้นทางโดยขายรุ่นเดียว Mercedes-Benz Vito 119 CDI Tourer Pro ในราคา 3,100,000 บาทโดยมีสีตัวถังให้เลือกทั้งหมด 5 สี ได้แก่

  • สีขาว (Rock Crystal White)
  • สีเทา (Graphite Grey)
  • สีเทา (Alpine Grey) สีใหม่
  • สีเงิน (High-tech Silver) สีใหม่
  • สีดำ (Obsidian Black)

สัมผัสสมรรถนะอันเหนือระดับด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้

ที่โชว์รูม BENZ BKK KANCHANAPISEK

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร: 02 764 4999 (ฝ่ายขาย)

Line Official: @benzbkkkanchana

เบนซ์ บีเคเค กาญจนาภิเษก

ผู้แทนจำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์ อย่างเป็นทางการ

