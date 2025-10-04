BAB 2026 ชูแนวคิด “นางฟ้า ผจญมาร” ยกระดับกรุงเทพฯ สู่มหานครศิลป์

เตรียมเปิดฉากเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ “บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2026” ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิดใหม่ “นางฟ้า ผจญมาร” (Angels and Mara) สะท้อนถึงความหวังท่ามกลางความขัดแย้งในโลกปัจจุบัน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 ต.ค. 69 – 28 ก.พ. 70 ณ สถานที่สำคัญใจกลางกรุงเทพฯ
ฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ และผู้ก่อตั้งมูลนิธิ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ กล่าวว่า เทศกาลนี้จัดขึ้นครั้งแรก ในปี 2018 โดยมีเป้าหมายผลักดันให้กรุงเทพมหานครก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวด้านศิลปะร่วมสมัย และเป็นจุดหมายปลายทางของนักเดินทางผู้รักงานศิลปะจากทั่วโลก
นอกจากจะเป็นการสร้างเวทีศิลปะระดับนานาชาติแล้ว เทศกาลนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และสร้างรายได้หมุนเวียนในวงกว้าง โดยในปีที่ผ่านมา มีผู้เข้าชมกว่า 1.2 ล้านคน สร้างรายได้ให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยถึง 228 ล้านบาท (ข้อมูลจาก TCEB)
“บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2026 โดยความร่วมมือของ มูลนิธิ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), กรุงเทพมหานคร, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) และพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันนำเสนอผลงานศิลปะร่วมสมัยกว่า 200 ชิ้น จากศิลปินชั้นนำทั่วโลก จำนวน 60 คน เพื่อเปิดพื้นที่แห่งความสุขแก่นักท่องเที่ยว และผู้รักศิลปะได้ชื่นชมผลงาน พร้อมอัปเดตเทรนด์ศิลปะร่วมสมัยระดับนานาชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจ”
ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ประธานอำนวยการและผู้อำนวยการศิลป์ BAB เผยว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นการสานต่อความสำเร็จจาก 4 ครั้งที่ผ่านมา โดยมีคณะภัณฑารักษ์ผู้มากประสบการณ์อีก 5 ท่าน มาร่วมทำงานกับศิลปิน และคัดเลือกผลงานศิลปะจากนานาประเทศ
สำหรับรายชื่อศิลปินกลุ่มแรกที่เข้าร่วม อาทิ แมนดี้ เอล-ซาเยห์ (อังกฤษ) ยะสึมะซะ โมริมูระ (ญี่ปุ่น) กรกาญจน์ รุ่งสว่าง (ไทย) ซุน หยวน และ เผิง หยู่ (จีน) ปิเอโร โกลียา (อิตาลี) ธีรพล สีสังข์ (ไทย) ชิน มิน (เกาหลีใต้) เทน ลิน (สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์)โซเนีย ฮัมซา (ฝรั่งเศส) และศิลปินชั้นนำอีกมากมาย
การจัดแสดงจะครอบคลุมแลนด์มาร์กทางวัฒนธรรมและพื้นที่สำคัญของกรุงเทพฯ อาทิ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, วัดอรุณราชวราราม, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, มิวเซียมสยาม และวัน แบงค็อก เป็นต้น