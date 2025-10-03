ไอคอนสยาม คว้าสองรางวัลใหญ่ ตอกย้ำความเป็นศูนย์กลางสร้างประสบการณ์ระดับโลก

ไอคอนสยาม คว้าสองรางวัลใหญ่ Thailand Influencer Awards 2025 ในกลุ่มรีเทล และรางวัล Soft Power ตอกย้ำเป็นศูนย์กลางสร้างประสบการณ์ระดับโลกที่ครองใจกลุ่มเป้าหมายทั้งโลกออนไลน์และออฟไลน์
ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา โชว์ศักยภาพร่วมมือกับครีเอเตอร์และอินฟลูเอนเซอร์ไทย สร้างสรรค์แคมเปญและคอนเทนท์ที่ทรงพลัง และครองใจกลุ่มเป้าหมายบนโลกออนไลน์ คว้าสองรางวัลใหญ่จากเวที Thailand Influencer Awards 2025 ได้แก่ รางวัล Best Retail Space Influencer Campaign จากแคมเปญ Amazing Thailand Countdown 2025 และ Best Soft Power & Tourist Destination Influencer Campaign จากแคมเปญ Thaiconic Songkran Celebration 2025 ผลงานครั้งนี้ สะท้อนถึงศักยภาพและความมุ่งมั่นของไอคอนสยามที่ตั้งใจดำเนินแผนกิจกรรมการตลาดบนความเข้าใจลูกค้า เพื่อส่งมอบประสบการณ์เหนือความคาดหมายและเชื่อมโยงผู้บริโภคบนโลกออนไลน์ เข้ากับประสบการณ์ระดับโลกบนพื้นที่ไอคอนสยามได้อย่างแท้จริง และยังตอกย้ำบทบาทการเป็นศูนย์กลาง Soft Power ที่สำคัญของประเทศตลอดมา
คุณสุมา วงษ์พันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานส่งเสริมการตลาด บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า “การได้รับสองรางวัลจากเวที Thailand Influencer Awards 2025 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของไอคอนสยามในการยกระดับประสบการณ์และสร้างปรากฏการณ์ที่ทรงพลังบนทุกแพลตฟอร์ม เราให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับครีเอเตอร์และอินฟลูเอนเซอร์ เพื่อสร้างสรรค์คอนเทนต์คุณภาพที่เข้าถึงผู้บริโภควงกว้าง เชื่อมโยงผู้คน วัฒนธรรม และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ พร้อมต่อยอดการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่ระดับนานาชาติ
“ความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากการร่วมมือกับครีเอเตอร์และอินฟลูเอนเซอร์อย่างมีวิสัยทัศน์ ทำให้เกิดคอนเทนต์ที่ทรงพลังและน่าจดจำ สามารถตอบโจทย์ทั้งในด้านการสื่อสาร การตลาด และแรงบันดาลใจบนโลกออนไลน์ ตอกย้ำบทบาทของไอคอนสยามในฐานะแลนด์มาร์กระดับโลกที่เป็นมากกว่าสถานที่ช้อปปิ้ง แต่คือศูนย์กลางแห่งประสบการณ์และการสร้างคุณค่าใหม่ ๆ ร่วมกับทุกภาคส่วน” คุณสุมา กล่าวเพิ่มเติม
ทั้งนี้งาน Thailand Influencer Awards 2025 จัดขึ้้นโดยความร่วมมือของ บริษัท เทลสกอร์ จำกัด ผู้นำแพลตฟอร์มอินฟลูเอนเซอร์ มาร์เก็ตติ้งครบวงจรของไทย, ไทยประกันชีวิต และ ไอคอนสยาม ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Creators of Change ครีเอเตอร์เปลี่ยนโลก พารอด” นับเป็นเวทีที่ยิ่งใหญ่ในการยกย่องสุดยอดอินฟลูเอนเซอร์ รวมถึงแคมเปญที่สร้างสรรค์โดยแบรนด์และเอเจนซี เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอินฟลูเอนเซอร์ไทยสู่มาตรฐานสากล
โดยงานนี้ ไอคอนสยาม ได้รับรางวัล Best Retail Space Influencer Campaign จากแคมเปญ “Amazing Thailand Countdown 2025” ซึ่งมีความโดดเด่นในการออกแบบประสบการณ์ทั้งทางออฟไลน์และออนไลน์ ทำให้ผู้บริโภคสัมผัสได้ถึงความสนุกสนาน ความตื่นตาตื่นใจ และความเป็นไทยร่วมสมัย ผ่านการร่วมงานแบบออนไลน์ทางหน้าจอ และรางวัล Best Soft Power & Tourist Destination Influencer Campaign จากแคมเปญ “Thaiconic Songkran Celebration 2025” ที่สามารถสร้างสรรค์คอนเทนต์เชิงวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทยออกมาได้อย่างน่าสนใจ ถ่ายทอด Soft Power และความเป็นศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของไทย ผ่านอินฟลูเอนเซอร์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ชมทั่วประเทศและนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ โดยทั้งสองแคมเปญสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของไอคอนสยาม ในการสร้างคอนเทนต์ที่ทรงพลัง มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถเชื่อมโยงผู้บริโภคกับประสบการณ์ระดับโลกอย่างแท้จริง
#ICONSIAM # ThailandInfluencerAwards2025