Mercedes-AMG G63 คันสุดท้ายพร้อมส่งมอบ พร้อมรับส่วนลดสูงสุด 2 ล้านบาท

เบนซ์ บีเคเค กาญจนาภิเษก พร้อมส่งมอบ รางวัลแห่งความสำเร็จ โอกาสสุดท้ายที่คุณจะได้ครอบครอง G-Class | เมอร์เซเดส-เอเอ็มจี Mercedes-AMG (G manufaktur)
One Man, One Engine เต็มไปด้วยจิตวิญญาณรถแข่งโดยทีม AMG ในทุกรายละเอียด เครื่องยนต์ V8 Biturbo สมรรถนะสูงที่ผสมผสานความหรูหรา พร้อมระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ มอบประสบการณ์การขับขี่ที่น่าตื่นเต้นทั้งบนถนนและ Off-Road
Mercedes-AMG G63
ไอคอนสาย Off-Road สี Obsidian Black
ราคาแนะนำ 18,530,000 บาท*
(ราคาดังกล่าว สำหรับ Option พิเศษ)
พร้อมฟรี ประกันภัยชั้น 1
หรือเลือกรับส่วนลดสูงสุด 2 ล้านบาท*
ขนาดและมิติตัวถัง Dimension
- ความยาว 4,881 มิลลิเมตร
- ความกว้าง 1,984 มิลลิเมตร
- ความสูง 1,969 มิลลิเมตร
อุปกรณ์ภายนอก Exterior Options
- ล้ออัลลอยดีไซน์สปอร์ต AMG แบบ 5 ก้านคู่ ขนาด 22 นิ้ว
- ยางคู่หน้า – ยางคู่หลัง 295/40 R22
- ระบบปัดน้ำฝนแบบอัตโนมัติ Rain Sensor
- ระบบปัดน้ำฝนกระจกบังลมหลัง
- ไฟหน้าแบบ MULTIBEAM LED
- ระบบปรับโคมไฟหน้ารถตามการเลี้ยวของพวงมาลัย (ALS – Active Light System)
- ระบบเพิ่มความส่องสว่างขณะเลี้ยวโค้ง (Cornering Light)
- ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (Adaptive Highbeam Assist)
- ไฟสำหรับขับขี่ในเวลากลางวัน แบบ LED Daytime Running Lights แบบ LED
- ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้าง และ ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED
- ไฟท้ายแบบ LED
- หลังคา Sunroof เปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า (Electric sliding sunroof)
- กระจกมองข้างปรับและพับด้วยไฟฟ้า
- กระจกมองข้างฝั่งคนขับและกระจกมองหลังปรับลดแสงแบบอัตโนมัติ
- กุญแจรีโมทคอนโทรล
- บันไดข้างแบบสแตนเลส
- ระบบกันสะเทือนแบบ AMG RIDE CONTROL
- AMG Body Styling (กันชนหน้า – กันชนหลัง)
- กระจังหน้า AMG radiator trim
- อุปกรณ์ป้องกันด้านข้างแบบ Exterior Protective Strip ตกแต่งด้วยสีดำ
- ระบบเบรกแบบ AMG High-Performance Braking System
- คาลิปเปอร์เบรกตกแต่งด้วยสีแดง ด้านหน้า และ ด้านหลัง
- ด้านข้างตัวรถตกแต่งด้วยสัญลักษณ์ V8 Bi-TURBO
- ฝาครอบยางอะไหล่แบบ Stainless Steel
- ระบบท่อไอเสียแบบ AMG Performance Exhaust System
*ราคาแตกต่างกันไปตามชุดแต่ง
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
