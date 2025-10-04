ข่าวประชาสัมพันธ์

Mercedes-AMG G63 คันสุดท้ายพร้อมส่งมอบ พร้อมรับส่วนลดสูงสุด 2 ล้านบาท

เบนซ์ บีเคเค กาญจนาภิเษก  พร้อมส่งมอบ รางวัลแห่งความสำเร็จ โอกาสสุดท้ายที่คุณจะได้ครอบครอง  G-Class | เมอร์เซเดส-เอเอ็มจี Mercedes-AMG  (G manufaktur)

One Man, One Engine เต็มไปด้วยจิตวิญญาณรถแข่งโดยทีม AMG ในทุกรายละเอียด เครื่องยนต์ V8 Biturbo สมรรถนะสูงที่ผสมผสานความหรูหรา พร้อมระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ มอบประสบการณ์การขับขี่ที่น่าตื่นเต้นทั้งบนถนนและ Off-Road

Mercedes-AMG G63

ไอคอนสาย Off-Road สี Obsidian Black

ราคาแนะนำ 18,530,000 บาท*

(ราคาดังกล่าว สำหรับ Option พิเศษ)

พร้อมฟรี ประกันภัยชั้น 1

หรือเลือกรับส่วนลดสูงสุด 2 ล้านบาท*

ขนาดและมิติตัวถัง  Dimension

  • ความยาว  4,881 มิลลิเมตร
  • ความกว้าง  1,984 มิลลิเมตร
  • ความสูง 1,969 มิลลิเมตร

อุปกรณ์ภายนอก Exterior Options

  • ล้ออัลลอยดีไซน์สปอร์ต AMG แบบ 5 ก้านคู่ ขนาด 22 นิ้ว
  • ยางคู่หน้า – ยางคู่หลัง 295/40 R22
  • ระบบปัดน้ำฝนแบบอัตโนมัติ Rain Sensor
  • ระบบปัดน้ำฝนกระจกบังลมหลัง
  • ไฟหน้าแบบ MULTIBEAM LED
  • ระบบปรับโคมไฟหน้ารถตามการเลี้ยวของพวงมาลัย (ALS – Active Light System)
  • ระบบเพิ่มความส่องสว่างขณะเลี้ยวโค้ง (Cornering Light)
  • ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (Adaptive Highbeam Assist)
  • ไฟสำหรับขับขี่ในเวลากลางวัน แบบ LED Daytime Running Lights แบบ LED
  • ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้าง และ ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED
  • ไฟท้ายแบบ LED
  • หลังคา Sunroof เปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า (Electric sliding sunroof)
  • กระจกมองข้างปรับและพับด้วยไฟฟ้า
  • กระจกมองข้างฝั่งคนขับและกระจกมองหลังปรับลดแสงแบบอัตโนมัติ
  • กุญแจรีโมทคอนโทรล
  • บันไดข้างแบบสแตนเลส
  • ระบบกันสะเทือนแบบ AMG RIDE CONTROL
  • AMG Body Styling (กันชนหน้า – กันชนหลัง)
  • กระจังหน้า AMG radiator trim
  • อุปกรณ์ป้องกันด้านข้างแบบ Exterior Protective Strip ตกแต่งด้วยสีดำ
  • ระบบเบรกแบบ AMG High-Performance Braking System
  • คาลิปเปอร์เบรกตกแต่งด้วยสีแดง ด้านหน้า และ ด้านหลัง
  • ด้านข้างตัวรถตกแต่งด้วยสัญลักษณ์ V8 Bi-TURBO
  • ฝาครอบยางอะไหล่แบบ Stainless Steel
  • ระบบท่อไอเสียแบบ AMG Performance Exhaust System

