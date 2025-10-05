อมรินทร์กรุ๊ป เดินหน้าโครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” ปลูกฝังเด็กไทยรักการอ่าน

โครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” ดำเนินต่อเนื่องกว่า 5 ปี โดย อมรินทร์กรุ๊ป ร่วมกับ ไทยเบฟฯ และ สพฐ. มุ่งสร้างนิสัยรักการอ่านให้เด็กไทยในโรงเรียน 261 แห่ง จาก 77 จังหวัด พร้อมส่งมอบชั้นวางหนังสือ 10 หมวดความรู้กว่า 285,000 เล่ม และมีนักเรียนเข้าชมรมรักการอ่านกว่า 28,000 คน
ดร.ภูริวรรษ คำอ้ายกาวิน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เผยว่า การอ่านเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาการเรียนรู้ ช่วยสร้างกระบวนการคิด วิเคราะห์ และการสร้างสรรค์ ตลอดจนพัฒนาการศึกษาตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำ
หม่อมหลวงลือศักดิ์ จักรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ กล่าวว่า โครงการมีกิจกรรมอ่านวันละ 15 นาที ก่อตั้งชมรมรักการอ่าน และจัดประกวด “เด็กสุขสันต์ ยอดนักอ่าน” ส่งเสริมให้เด็กสนใจห้องสมุดและต่อยอดทักษะการคิดวิเคราะห์
ผลโครงการตลอด 5 ปี พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยดีขึ้นต่อเนื่อง จาก 64% ในปีที่ 1 เป็น 75% ในปีที่ 5 ขณะเดียวกันครูผู้รับผิดชอบโครงการสามารถเพิ่มวิทยฐานะ และผู้บริหารโรงเรียนให้การสนับสนุนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
คุณโสภณ ราชรักษา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ไทยเบฟฯ กล่าวว่า การอ่านเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเยาวชน สร้างจินตนาการและทักษะชีวิต ส่งเสริมให้เด็กไทยสนุกและรักการอ่านมากขึ้น
โครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” ยังคงเดินหน้าพัฒนาเยาวชนไทยให้รักการอ่าน มีคุณภาพ พร้อมสร้างฐานความรู้และทักษะสำคัญสู่อนาคต
