‘สุชาติ’ เตรียมลงเชียงราย แก้ปัญหาสารพิษแม่น้ำกก ย้ำเป็นเรื่องเร่งด่วน พร้อมเตรียมเร่งผลักดัน พ.ร.บ.อากาศสะอาด

วันนี้ (4 ตุลาคม 2568) นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ในวันที่ 5-6 ตุลาคมนี้ ได้เตรียมลงพื้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อตรวจเยี่ยมการบริการจัดการพื้นที่ป่ามรดกโลกและการให้บริการนักท่องเที่ยวในจุดต่าง ๆ จากนั้นจะไปติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนในลำน้ำกก ที่จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 9 ตุลาคม
นายสุชาติ กล่าวว่า “การลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครั้งนี้ เป็นการลงพื้นที่ครั้งแรกในฐานะรองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์ฯ เพื่อที่จะไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ และเพื่อเน้นย้ำว่างานของอุทยานฯ อีกส่วนที่สำคัญคือ การให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาธรรมชาติ เราต้องทำตัวเป็นผู้ให้บริการที่ดีด้วย ไม่ใช่ใช้ความเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่เพียงอย่างเดียว ขณะเดียวกันก็ต้องดูแลพิทักษ์รักษาผืนป่า สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รวมถึงเขตป่าต่าง ๆ ที่ต้องอนุรักษ์ไว้ให้ดีด้วยเช่นกัน และที่ต้องการเน้นย้ำเป็นอย่างยิ่ง คือ การห้ามข้าราชการและเจ้าหน้าที่ไปยุ่งเกี่ยวกับการกระทำที่ผิดกฎหมายเป็นอันขาด ถ้าพบเจอการเข้าไปยุ่งเกี่ยวจะไม่เอาไว้เด็ดขาด“
นายสุชาติ กล่าวต่อว่า ”สำหรับการลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาในลำน้ำกกนั้น มีความตั้งใจที่จะไปลงพื้นที่เพราะเป็นที่สนใจของประชาชนทั่วประเทศ ถ้าไม่ไปรีบแก้ปัญหา เกรงว่าจะลุกลามจนเอาไม่อยู่ และจากการสอบถามอธิบดีกรมควบคุมมลพิษแล้วพบว่า การแก้ปัญหามีวิธีอยู่ สำหรับช่วงนี้ที่ตรวจแล้วไม่เจอสารหนูเกินมาตรฐานเพราะช่วงนี้มีน้ำฝนเยอะ ทำให้สารหนูเจือจาง จึงตรวจแล้วไม่เกินค่ามาตรฐาน แต่ถ้าวันหนึ่งที่ฝนแล้ง แล้วมีสารพิษมาจากฝั่งเมียนมาอีกจะแก้ไขยังไง จึงต้องลงไปดู เดี๋ยวจะขึ้น ฮ.ไปดูว่าน้ำมาจากทางไหนที่ปล่อยลงมา เราจะดักสารตัวนี้อย่างไร แต่เบื้องต้นทราบว่าทางกรมควบคุมมลพิษได้มีการเตรียมการวางแผนรับสถานการณ์ไว้แล้ว มีวิธีการอยู่ การมารับหน้าที่ในครั้งนี้ ผมมีความตั้งใจที่จะมาทำงานกับสิ่งแวดล้อมทั้งหมดของกระทรวงทรัพย์ฯ เพราะมีความเกี่ยวพันกับชีวิตของประชาชนไม่ใช่แค่ตั้งแต่เกิดจนตาย แต่เกี่ยวพันถึงตั้งแต่ยังอยู่ในท้องด้วย อีกปัญหาที่สำคัญในช่วงต่อจากนี้คือ ปัญหาฝุ่น PM 2.5 และมลพิษต่าง ๆ นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุด รวมถึงการผลักดันการแก้ปัญหาโลกร้อน และการดำเนินการตาม พ.ร.บ. อากาศสะอาด หลังกฎหมายผ่านสภาฯ แล้วต้องรีบดำเนินการ เพราะท่านนายกรัฐมนตรี ท่านอนุทิน ชาญวีรกูล ได้มอบหมายให้ดูเรื่องนี้โดยเฉพาะ จะต้องทำให้เร็วที่สุด“
นายสุชาติ กล่าวว่าทิ้งท้ายว่า ”กระทรวงทรัพย์ฯ เป็นกระทรวงที่ภารกิจเยอะมาก แต่สนุก ข้าราชการกระทรวงและอธิบดีมีคนเก่งเยอะ ทำงานไม่ยาก เพราะเรามาระยะสั้น 4 เดือน ระยะกลาง 8 เดือน ระยะยาว 12 เดือน ถ้าเรามีโอกาสกลับเข้ามาใหม่อยู่กระทรวงนี้สามารถทำงานต่อได้เลย ฝากให้กำลังใจพวกตนด้วย“