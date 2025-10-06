สิงห์ออลสตาร์ ร่วม 3 คณะแพทย์ฯ จัดฟุตบอลการกุศลนำรายได้คัดกรอง 3 โรคมะเร็ง

กิจกรรมฟุตบอลการกุศล “สิงห์ออลสตาร์” ปีที่ 10 นำโดย คุณปิติ ภิรมย์ภักดี ผู้ก่อตั้งทีม และเต๋า สมชาย เข็มกลัด ผู้จัดการทีม โดยในปีนี้ จับมือ 3 คณะทางการแพทย์ชั้นนำของประเทศ ได้แก่ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ์ จัดกิจกรรมฟุตบอลการกุศล ภายใต้แนวคิด “เตะกับหมอสู้ 3 มะเร็ง” เพื่อนำรายได้สมทบทุนออกหน่วยตรวจคัดกรองมะเร็ง 3 ชนิดที่เป็นภัยคุกคามอันดับต้นๆ ของคนไทย ได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งท่อน้ำดี และมะเร็งลำไส้ การตรวจพบโรคตั้งแต่ระยะแรกจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาให้หายขาด ลดความรุนแรง และลดอัตราการเสียชีวิตได้
คุณปิติ ภิรมย์ภักดี ผู้ก่อตั้งทีมสิงห์ออลสตาร์ กล่าวว่า “ทีมสิงห์ออลสตาร์เกิดจากการรวมตัวของพี่น้องศิลปิน นักแสดงที่ต้องการใช้กีฬาฟุตบอลสร้างประโยชน์คืนสู่สังคม โครงการนี้จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 และในปีนี้เราได้ร่วมมือกับคณะแพทย์ใน 3 มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการตรวจคัดกรอง 3 โรคมะเร็ง ทั้งมะเร็งเต้านม มะเร็งท่อน้ำดี มะเร็งลําไส้ รวมทั้งให้ความรู้เรื่องสุขภาพแก่พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะการต่อสู้กับโรคมะเร็งซึ่งเป็นภัยคุกคามด้านสุขภาพที่สำคัญ”สำหรับกิจกรรม “เตะกับหมอสู้ 3 มะเร็ง” ในปี 2568 จะจัดขึ้นทั้งหมด 3 สนาม
เริ่มต้นในวันที่ 1 ต.ค. 68 ที่ จ.เชียงราย โดยร่วมมือกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สนับสนุนการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สนามถัดในวันที่ 7 พ.ย.68 ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สนับสนุนการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสนามสุดท้ายในวันที่ 28 พ.ย.68 ร่วมกับ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ์ ณ สนามกีฬากลาง มศว สนับสนุนการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ คาดว่าจะมีประชาชนจำนวนมากกว่า 3,000 คน ได้ใช้บริการฟรีตรวจคัดกรองมะเร็งต่างๆ ในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดการจัดกิจกรรมทั้ง 3 สนาม ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอื่น ๆ เช่น คลินิกฟุตบอลสำหรับเยาวชน การประมูลเสื้อพร้อมลายเซ็น และมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังมากมาย สะท้อนเจตนารมณ์ของทีมสิงห์ออลสตาร์ในการใช้ “พลังกีฬา” เชื่อมโยงสู่การสร้างคุณค่าในสังคม เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือสุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของคนไทย