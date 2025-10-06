นายพีระพล ปูรณะโชติ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลหัวเวียง และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายประดิษฐ์ เฟื่องฟู รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และคณะผู้บริหารร่วมกิจกรรม บริเวณวัดโบสถ์ (บน) อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เนื่องด้วยสถานการณ์ระดับน้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังคงมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น ทั้งในแม่น้ำน้อยและแม่น้ำเจ้าพระยา อันเนื่องมาจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่น “บัวลอย” ทำให้ฝนยังคงตกอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ กรมชลประทานมีการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา และเพิ่มมากขึ้นส่งผลกระทบต่อประชาชน ในพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตอำเภอเสนา อำเภอบางบาล เกิดน้ำท่วมขังทำให้บ้านเรือนประชาชน และพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจึงได้จัดถุงยังชีพให้แก่ประชาชนจำนวน 700 ครัวเรือน ในพื้นที่เทศบาลตำบลหัวเวียง และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ยกมิเตอร์แก้ไขระบบไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย ที่ผ่านมา PEA ดำเนินการสับเปลี่ยนมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ทดแทนมิเตอร์จานหมุน ในพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและได้ยกขึ้นในระดับปลอดภัยจากน้ำท่วมแล้ว นอกจากนี้ PEA จะดำเนินการสับเปลี่ยนมิเตอร์จำนวน 19,789 เครื่อง โดยแบ่งเป็นมิเตอร์ 1 เฟส จำนวน 19,236 เครื่อง และมิเตอร์ 3 เฟส จำนวน 553 เครื่อง โดยจะเริ่มดำเนินการสับเปลี่ยน และปรับปรุงอุปกรณ์ทันทีหลังจากน้ำลด เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมได้รับบริการไฟฟ้าที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ข่าว / ภาพ : กองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร