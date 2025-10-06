“มาชิตะ เข้มขึ้น! ส่งสูตรใหม่ “เข้มX2” จัดจ้านเต็มรสชาติ

“มาชิตะ” (Masita) ผู้นำอันดับ 1 ในตลาดสาหร่ายอบ เปิดตัวสูตรใหม่ “เข้มX2” (เข้มคูณสอง) ที่พัฒนารสชาติให้เข้มข้น จัดจ้าน และกลมกล่อมยิ่งขึ้น เพิ่มมิติความอร่อยเต็มรสชาติ และสัมผัสความกรอบอร่อยไปอีกขั้น มาพร้อม 2 รสชาติ ได้แก่ รสออริจินัล และรสสไปซี่ โดยมาชิตะยังคงชูจุดแข็งด้วยการใช้สาหร่ายเกาหลีแท้ 100% และที่สำคัญคือไม่ใส่ผงชูรส (No MSG) ตอบโจทย์กระแสสุขภาพและขยายฐานลูกค้าสู่ Gen Z รวมถึงผู้ที่ชื่นชอบความเข้มข้นเต็มรสชาติ
คุณพรรณทิพย์ ลีตะชีวะ ผู้อำนวยการกลุ่มการตลาดแบรนด์น็อนแอลกอฮออล์ บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด เปิดเผยว่า “มาชิตะให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยยังคงจุดเด่นด้วยวัตถุดิบสาหร่ายเกาหลีแท้ 100% ไม่ใส่ผงชูรส (No MSG) รวมถึงการพัฒนารสชาติใหม่ๆ ออกมา ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและสร้างสีสันให้ตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยตลาดสาหร่ายอบยังคงมีการเติบโตตามเทรนด์รักสุขภาพที่กำลังมาแรง ซึ่งในตลาดดังกล่าวมาชิตะครองความเป็นเบอร์ 1 ในช่องทางร้านสะดวกซื้อ การเปิดตัวสูตร ‘เข้มX2’ ครั้งนี้ จึงเป็นการสร้างสีสันและทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Z ที่ชอบรสชาติที่จัดจ้านเข้มข้น”
สำหรับสาหร่ายอบมาชิตะ “เข้มX2” นี้ ถูกพัฒนาให้มีความเข้มข้น จัดจ้าน และกลมกล่อมกว่าเดิม พร้อมสัมผัสที่กรอบฟูของสาหร่ายสไตล์เกาหลี ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม สินค้าสูตรเดิมก็ยังคงมีจำหน่ายอยู่เช่นกัน
ปัจจุบันตลาดสาหร่ายอบมีการเติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่องทางร้านสะดวกซื้อที่สาหร่ายอบมีสัดส่วน 45% และมีการเติบโตเพิ่มขึ้น 8.3% โดยรวมแล้วตลาดสาหร่ายอบมีการเติบโตถึง 15.5%
คิดเป็นมูลค่า 2,451 ล้านบาท (ข้อมูล ก.ค. 67 – ก.ค. 68)
ทั้งนี้ สาหร่ายอบมาชิตะ “เข้มX2” รสออริจินัล และสไปซี่ วางจำหน่ายขนาด 4 กรัม
ราคา 20 บาท สามารถหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ รวมถึง Singha Online https://www.singhaonline.com/