สวนสุนันทา นำนักศึกษาร่วมงาน “ท.ท.ท.เทศน์ ทอล์ค ทัวร์” เฉลิมพระเกียรติ 73 พรรษา

วันที่ 3 ตุลาคม 2568 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท โดย กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจกรรมและกิจการศิษย์เก่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบหมายให้ นางสาวภุมรินทร์ ส่งสัมพันธ์สกุล นำนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม เทศน์มหาชาติ 73 พรรษา “ท.ท.ท. เทศน์ ทอล์ค ทัวร์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึง เผยแผ่ธรรมมะ เสริมสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม โดยมี ร้อยตำรวจโท.ดร มนัส โนนุช ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ เป็นประธาน และมีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุข” บรรยายโดย ดร.จตุพล ชมภูนิช นักแสดง วิทยากรและนักพูด เป็นวิทยากรให้ความรู้ครั้งนี้ งานดังกล่าวจัดโดย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 การสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all) มีเป้าหมายย่อยครอบคลุมการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของเด็กชายและเด็กหญิงในทุกระดับ
