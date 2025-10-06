‘ออล ซีซั่นส์ พร็อพเพอร์ตี้’ จัดกิจกรรมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ สานสัมพันธ์ไทย–จีน

‘ออล ซีซั่นส์ พร็อพเพอร์ตี้’ จัดกิจกรรม “好味中秋 | ASP Good Feel+ Taste the Moonlight” เฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ เสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย–จีน
บริษัท ออล ซีซั่นส์ พร็อพเพอร์ตี้ (All Seasons Property Co., Ltd.) ในเครือ China Resources Longdation Co., Ltd จัดกิจกรรมวัฒนธรรม “好味中秋 | ASP Good Feel+ Taste the Moonlight” ณ โถงกลางของอาคาร All Seasons Place กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา โดยเปิดให้ผู้เช่า ลูกค้า แขกของโรงแรม และชุมชนรอบข้างเข้าร่วม ร่วมสัมผัสบรรยากาศเทศกาลไหว้พระจันทร์ผ่านการตกแต่งและกิจกรรมวัฒนธรรมที่หลากหลาย
ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ “กำแพงคำอวยพร” (Blessing Wall) ที่ให้ผู้ร่วมงานเขียนคำอธิษฐานและแขวนบนกำแพง รวมถึงการละเล่นพื้นบ้านจีน “โยนธนูใส่กระบอก” (Pitch-Pot Game) เพื่อลุ้นรับของที่ระลึก เช่น ขนมไหว้พระจันทร์และถุงหอม พร้อมกิจกรรม Lucky Draw สุดพิเศษ ลุ้นรับชุดขนมไหว้พระจันทร์ระดับพรีเมียมจากโรงแรม Conrad Bangkok
ผู้ร่วมงานต่างร่วมเขียนคำอวยพรเทศกาลไหว้พระจันทร์เป็นภาษาไทย–จีน เช่น “Happy Mid-Autumn” และ “ขอให้ครอบครัวมีความสุข” ขณะที่โซนเกมได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มาร่วมสนุกและเรียนรู้วัฒนธรรมจีนอย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรม “เกมจับผิดภาพ” ผ่านทาง Facebook: All Seasons Place เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้ชมทางออนไลน์ และเชิญชวนมารับของที่ระลึกที่หน้างาน เป็นการเชื่อมโยงกิจกรรมทั้งออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกัน
กิจกรรมครั้งนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนเสน่ห์ของเทศกาลไหว้พระจันทร์ แต่ยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมไทย–จีนอย่างสร้างสรรค์ ตอกย้ำบทบาทของกลุ่ม China Resources (Holdings) Co., Ltd. หรือ CR Holdings ในการส่งเสริมความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ในชุมชนระดับนานาชาติ
ที่มา CR Holdings