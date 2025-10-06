คต. ปลื้ม AGRI PLUS EXPO 2025 สุดปัง ยอดขายทะลุเป้า ดัน SMEs เกษตรนวัตกรรมไทยโกอินเตอร์

กรมการค้าต่างประเทศปลื้ม มหกรรมแสดงสินค้าเกษตรนวัตกรรม Agri Plus Expo 2025 รวมสุดยอด
สินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย ปิดฉากสวยงาม ผลตอบรับดีเกินคาด ยอดขายทั้งงานและเจรจาจับคู่ธุรกิจ 117 คู่มูลค่ารวมทะลุ 100 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าผลักดันสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยโกอินเตอร์ต่อเนื่อง
นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงผลการจัดงานมหกรรมแสดงสินค้าเกษตรนวัตกรรม “Agri Plus Expo 2025” ที่กรมฯ จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมุ่งต่อยอดให้ผู้ประกอบการที่ผ่านการประกวดสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยระดับประเทศ Agri Plus Award และสินค้าที่มีศักยภาพมาจัดแสดงและจำหน่ายเป็นครั้งแรก โดยงานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Thai Agri Connect: Innovating for a Sustainable World นวัตกรรมสินค้าเกษตรไทย เชื่อมไทยเชื่อมโลก สู่อนาคตยั่งยืน” ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งย่างก้าวที่สำคัญในการสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย โดยงานดังกล่าวได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 28 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา ณ ฮอลล์ 8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งตลอดทั้ง 4 วัน มีสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยที่มีศักยภาพในระดับอินเตอร์ทั้งสินค้าอาหารและสินค้าไลฟ์สไตล์กว่า 150 รายการ อาทิ ชีสวีแกนจากข้าวและน้ำมันมะพร้าว ข้าวไร้แป้ง วุ้นเส้นจากน้ำมะพร้าว เม็ดฟู่สมุนไพรไทย สเปรย์ขะจาวดูแลผิวหนังสัตว์เลี้ยง เจลลูกประคบสมุนไพรไทย ผลิตภัณฑ์จากแผ่นยางเคลือบฟางข้าว ทรายแมวกราฟีน เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีนักธุรกิจจากไทยและต่างประเทศทั่วโลกให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจ (Business Matching) กับผู้ประกอบการเกษตรนวัตกรรมไทย จำนวน 117 คู่ ด้วยกัน ซึ่งสินค้าที่ได้รับความสนใจสั่งซื้อ อาทิ เจลลี่โปรตีน ผำฉะ ชีสจากข้าวและน้ำมันมะพร้าว น้ำมันมะพร้าวสำหรับปรุงอาหาร ผำ Wolffia ไข่ผำสดเกรดพรีเมียม Oriental Aroma gel ป๊อบคอร์นดอย เม็ดฟู่สมุนไพร น้ำมันเย็นดอกไม้ เซรั่มกันแดด เป็นต้น โดยมียอดจำหน่ายภายในงานและยอดสั่งซื้อคาดการณ์ประมาณรวมกว่า 123 ล้านบาท และภายในงานยังมี Celebrity chef สาธิตเมนูอาหารสุดชิคจากสินค้าเกษตรนวัตกรรม พร้อมต่อยอดความรู้ทางธุรกิจในเวทีสัมมนาวิชาการที่จะเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้ประกอบการ พร้อมรับคำปรึกษาจาก Agri Plus Clinic จากหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนกิจกรรมอีกมากมายที่จะสร้างโอกาสให้สินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยเติบโตได้ไกลยิ่งขึ้น
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่า การจัด Agri Plus Expo 2025 ในครั้งนี้ จึงเปรียบเสมือน Gateway เชื่อมโยงตั้งแต่การผลิตด้วยการพัฒนาโดยใช้นวัตกรรม อย่างไรก็ตาม กรมการค้าต่างประเทศ
ยังมีแผนการส่งเสริมและต่อยอดการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม SMEs ไม่ว่าจะเป็นการประกวด Agri Plus Award ซึ่งผู้ได้รับรางวัลจะได้ร่วมออกบูธใน Pavilion ของ
กรมการค้าต่างประเทศในงาน Thaifex – Anuga Asia 2026 รวมถึงเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าในงานแสดง
สินค้าอาหารชั้นนำในต่างประเทศ เช่น งาน FHA Singapore งาน Inter Health Expo ที่จีน งาน BeautyWorld Middle East ที่ดูไบ และงาน Foodex Saudi ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย ซึ่งล้วนแต่เป็นตลาดที่มีศักยภาพของสินค้าเกษตรนวัตกรรมของไทย รวมถึงงาน Agri Plus Expo 2026 ด้วยเช่นกัน