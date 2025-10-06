แอ๊กซอน รับ “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ” ประจำปี 2568 จาก NIA

แอ๊กซอน (AXONS) ผู้นำด้านเกษตรเทคโนโลยี (AgriTech) ได้รับรางวัล “องค์กรนวัตกรรมดีเด่น” ประเภทวิสาหกิจขนาดใหญ่ และวิสาหกิจขนาดกลาง จากพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2568 จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สะท้อนบทบาทของ AXONS ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืน
นายสรรเสริญ สมัยสุต กรรมการผู้จัดการแบรนด์แอ๊กซอน (AXONS) กล่าวว่า รางวัลองค์กรนวัตกรรมดีเด่นที่ได้รับครั้งนี้ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในความเป็นผู้นำด้าน AgriTech ของ AXONS ในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์เป้าหมายของภาคธุรกิจ พร้อมทั้งสร้างคุณค่าและผลกระทบเชิงบวกต่อห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ตั้งแต่ผู้ประกอบการ เกษตรกร ไปจนถึงสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ทั้งในประเทศไทยและเวทีโลก
ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา AXONS อยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อนสู่เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ตลอดจนพันธมิตรในกว่า 22 ประเทศทั่วโลก สร้างโอกาสและขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารครบวงจรของไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเกษตรที่ทันสมัยคลอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ นำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาใช้พัฒนาโซลูชันที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการข้อมูล และการยกระดับศักยภาพบุคลากรในภาคเกษตร อาทิ AquaPro ระบบบริหารจัดการฟาร์มกุ้งแบบครบวงจรที่ใช้เทคโนโลยี AI ช่วยในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ AXONS Eyes ที่ใช้ AI Computer Vision ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ เพิ่มโอกาสในการแข่งขัน และตรวจสอบรักษาความปลอดภัยให้ธุรกิจ เป็นต้น
นอกจากนี้ แอ๊กซอนยังได้รับรางวัลสำคัญทั้งระดับประเทศและระดับสากลในปี 2568 ได้แก่ รางวัลสุดยอดผู้นำเทรนด์แห่งปีจาก Future Trends Awards 2025 ประกอบด้วย รางวัล Leader of Technology รางวัล The Most Impactful Corporate และรางวัล The Most Innovative จากผลงานการพัฒนาเทคโนโลยี AI และนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนอนาคตและเศรษฐกิจของประเทศไทย รางวัล AIBP Enterprise Innovation Award 2025 ในสาขา Open Innovation จากผลงานแพลตฟอร์มการบริหารจัดการฟาร์มกุ้งครบวงจร “AquaPro”