ARDA ขานรับนโยบาย “รมว.ธรรมนัส” ดันไทยเป็นศูนย์กลางการเกษตรและอาหารของโลก นำร่องจัด Kick-off App Tech Connect ภาคอีสาน คัด 37 ผลงานวิจัยออกใช้พื้นทื่เกษตรกร
วันที่ 6 ตุลาคม 2568 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) – ARDA จัดกิจกรรม Kick-off “App Tech Connect : เทคโนโลยีที่เหมาะสม เชื่อมอนาคตเกษตรไทย” โชว์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่พร้อมต่อยอดและขยายผลสู่เกษตรกรทั่วประเทศ ชูเป้าหมายสำคัญ “เพิ่มรายได้เกษตรกร 20% ภายใน 2 ปี ครอบคลุม 20,000 ครัวเรือน” ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายศรัญญู พูลลาภ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีฯ โดยมี ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร พร้อมด้วยนายสำราญ สาราบรรณ์ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการโครงการมุ่งเป้าฯ ภาคีเครือข่าย และเกษตรกร จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ นาสามดี จังหวัดขอนแก่น
นายศรัญญู พูลลาภ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรกรรมกว่า 149 ล้านไร่ มีเกษตรกรกว่า 7.49 ล้านครัวเรือน และแรงงานภาคเกษตรกว่า 11.63 ล้านคน แต่ปัจจุบันนี้เกษตรกรไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตสำคัญ ทั้งต้นทุนการผลิตสูง ราคาผลผลิตผันผวน รายได้ไม่มั่นคง ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ขณะที่โครงสร้างประชากรเกษตรกรกำลังก้าวเข้าสู่ “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” โดยมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปคิดเป็น 20% ของประชากรทั้งหมด รวมถึงข้อจำกัดในการเข้าถึงเทคโนโลยี ซึ่งหากไม่เร่งปรับตัวจะส่งผลต่อศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรในระยะยาว การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม : Appropriate Technology จึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางเร่งด่วนที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญเพื่อยกระดับภาคการเกษตรไทย โดยจะช่วยเกษตรกรเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัยมาใช้พัฒนาศักยภาพเกษตรกรตามบริบทของชุมชน ซึ่งจะเป็นการช่วยลดต้นทุน ลดความเสี่ยง และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อให้การทำเกษตรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นควบคู่ไปกับการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ แก้ปัญหาความยากจนและสร้างความมั่นคงทางอาหารในระยะยาวโดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยที่มีต้นทุนจำกัด
ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร กล่าวว่า ARDA เดินหน้าผลักดัน “เทคโนโลยีที่เหมาะสม” (Appropriate Technology) ที่ตอบโจทย์บริบทพื้นที่และวิถีชีวิตเกษตรกร โดยได้คัดเลือกและทดสอบแล้วใน Sandbox พื้นที่ต้นแบบ ที่พิสูจน์ชัดเจนว่าสามารถช่วยเกษตรกรลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างรายได้ที่มั่นคงขึ้น ทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สอดรับกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ภายใต้ยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (เป้าหมายสำคัญฯ) แผนงาน “ครัวเรือนเกษตรกร 20,000 ครัวเรือน มีรายได้เพิ่มขึ้น 20% ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย ภายใน 2 ปี”
ปัจจุบัน ARDA ได้อนุมัติทุนสนับสนุนโครงการวิจัยภายใต้ แผนงานมุ่งเป้า APP TECH แล้วจำนวน 37 โครงการ มีหน่วยงานร่วมดำเนินการ 24 หน่วยงาน ครอบคลุม 61 จังหวัด ทั่วทุกภูมิภาค ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ โดยในปีที่ 1 ตั้งเป้าเกษตรกร 10,000 ครัวเรือน แต่ปัจจุบันมีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมแล้วกว่า 17,596 ครัวเรือน โดยมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อถ่ายทอดแก่เกษตรกรในด้านต่างๆ ได้แก่
- เทคโนโลยีด้านพืชไร่ 17 เทคโนโลยี อาทิ เทคโนโลยีการปลูกและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อควบคุมคุณภาพวัตถุดิบตั้งแต่ต้นทาง เทคโนโลยีการแปรรูปใบอ่อนข้าวเป็นชาจากพืชใบอ่อนข้าวหอมมะลิ 105 งานวิจัยไทยปั้นชาชั้นพรีเมียมสู่ตลาดโลก เก็บเกี่ยว 3 รอบใน 28 วัน รายได้เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 2,500 บาท เป็น 5,000 บาท เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงเมล็ดพันธุ์คุณภาพ
- เทคโนโลยีด้านพืชสวน 11 เทคโนโลยี อาทิ เทคโนโลยีการการผลิตมันสำปะหลังให้ได้ผลผลิตสูง จากเดิมผลิตได้ประมาณ 3,000 กก /ไร่ เพิ่มขึ้นเป็น 3,500 กก /ไร่ เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดโรคเหี่ยวที่เกิดจากแบคทีเรียในกล้วยหิน และ เทคโนโลยีการผลิตพืชอินทรีย์ครบวงจร เพื่อสร้างแปลงต้นแบบที่ผ่านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic Thailand)
- เทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ 7 เทคโนโลยี อาทิ “โคเนื้อพันธุ์ไทยแบล็คกรมปศุศัตว์ การพัฒนาสายพันธุ์สร้างเนื้อโคพรีเมี่ยมของไทย โตเร็ว ขุนไม่นาน ไขมันแทรกเกรด A4 เทคโนโลยี BIZAM ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสำคัญในสุกร เพิ่มอัตราการรอดจากเดิมที่รอดเพียง 5 -10% เพิ่มขึ้นเป็น 50 – 89 % เทคโนโลยีการขยายพันธุ์กระบือปลักไทยต้นแบบด้วยเทคโนโลยีการผสมเทียม เพิ่มอัตราการตั้งท้องสูงถึง 70 – 74 %
“การจัดงาน Kick-off ครั้งนี้ ไม่เพียงสร้างการรับรู้และยกระดับเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบให้เป็นศูนย์กลางถ่ายทอดความรู้ แต่ยังเป็น “ก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่” ที่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านจากวิถีเกษตรดั้งเดิม สู่เกษตรสมัยใหม่ การตั้งเป้าหมาย “สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 20% ใน 2 ปี” จึงไม่ใช่แค่ตัวเลข แต่คือจุดหมายแห่งการพลิกโฉมภาคเกษตรไทย สู่อนาคตที่เข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนอย่างแท้จริง” ดร.วิชาญฯ กล่าวปิดท้าย