นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ รับรางวัล “รำเพยจรัสแสง 2567”

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2568 ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลสินแพทย์ สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดพิธีมอบรางวัล “รำเพยจรัสแสง 2567” เพื่อยกย่องศิษย์เก่าผู้สร้างคุณูปการแก่สังคมและประเทศชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 140 ปี แห่งการก่อตั้งโรงเรียนเทพศิรินทร์ สถาบันการศึกษาชั้นนำที่ได้สร้างบุคลากรคุณภาพให้กับประเทศมาอย่างยาวนาน
ในโอกาสนี้ นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และศิษย์เก่าโรงเรียนเทพศิรินทร์ รุ่น 2527–2530 (รุ่น 102) ได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็น “ศิษย์เก่าดีเด่น” ประจำปี 2567 เพื่อเชิดชูเกียรติในฐานะผู้มีผลงานโดดเด่นด้านการพัฒนาสุขภาพของประชาชนไทย และเป็นผู้นำการขับเคลื่อนนโยบายสร้างเสริมสุขภาพระดับประเทศ ที่มุ่งเน้นการป้องกัฯโรคและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
พิธีมอบรางวัลได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ คณะครู อาจารย์ และศิษย์เก่าจากหลากหลายรุ่นเข้าร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่น บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและสายสัมพันธ์แห่ง “เทพศิรินทร์” ที่แน่นแฟ้น
รางวัล “รำเพยจรัสแสง” ถือเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศอันทรงคุณค่า มอบให้แก่ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงาน มีคุณธรรม จริยธรรม และสร้างคุณูปการต่อสังคมในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวิชาการ การแพทย์ การบริหารราชการ การศึกษา หรือการพัฒนาชุมชน สะท้อนถึงจิตวิญญาณแห่ง “เทพศิรินทร์” ที่ยังคงส่องสว่างในทุกวงการของสังคมไทย และเป็นแรงบันดาลใจให้ศิษย์รุ่นหลังมุ่งมั่นทำความดีเพื่อประเทศชาติต่อไป