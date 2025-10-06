ของพรีเมียมเซเว่นฯ แสตมป์ Hello ฮีลใจ พี่คิตตี้ x น้องเนย รอบใหม่มาแล้ว
ยกกำลังความคิวต์ ได้เวลาสะสมแสตมป์กันต่อ!
น่ารักขนาดนี้จะห้ามใจไหวได้ยังไงกับพรีเมียมเซเว่นฯ แสตมป์ Hello ฮีลใจ เพื่อนใหม่สุดจึ้ง ตัวตึงเอเชีย ไอเทมใหม่โทนสีพาสเทลที่คิวต์จนต้องเก็บให้ครบทุกแบบ รีบไปแลกกันนะ ของมีจำนวนจำกัด รีบเลยก่อนหมด!
- “แก้วมัค รักเลย” แก้วเซรามิก ลายใหม่โทนพาสเทลสุดคิวต์ ลวดลายพี่คิตตี้และน้องเนย พร้อมหัวตุ๊กตา 3D นำเข้าไมโครเวฟ และยังวางโทรศัพท์ได้ด้วย! (ใช้แสตมป์ 119 บาท + เงิน 1 บาท หรือ ALL Point 11,900 คะแนน)
- “ชามคู่ ละมุนใจ” ชามเซรามิก โทนสีพาสเทลหวาน ๆ (1 เซตมี 2 ใบ) สามารถไมโครเวฟได้ อุ่นอาหารได้สบาย ๆ (ใช้แสตมป์ 199 บาท + เงิน 1 บาท หรือ ALL Point 19,900 คะแนน)
- “ลำโพงปุ๊กปิ๊ก” สีพาสเทลแคนดี้สุดน่ารัก ขนาดเล็กกระทัดรัด พกพาสะดวก มี 2 ลายให้เลือก ทั้งสีฟ้าพาสเทล และสีเหลืองพาสเทล ลวดลายพี่คิตตี้และน้องเนย คู่กันน่ารักสุดๆ เชื่อมต่อได้พร้อมกัน 2 เครื่อง สายชาร์จ Type C (ใช้แสตมป์ 349 บาท + เงิน 1 บาท หรือ ALL Point 34,900 คะแนน)
มัมหมีน้องเนย และพี่คิตตี้ อย่ารอช้า! ของพรีเมียมเซเว่นฯ รอบนี้น่ารักมาก เพราะแต่ละชิ้นออกแบบพิเศษ เพื่อมัมหมีโดยเฉพาะ น่ารักสุด ๆ ช่วยเติมพลัง ฮีลใจขนาดนี้ ไม่มีไม่ได้แล้ว!
รีบสะสมแสตมป์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 23 พ.ย. 2568 แล้วไปแลกของพรีเมียมได้ที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือแลกง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven TH ได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 ธ.ค. 2568 ช้าหมดอดนะ! ของมีจำนวนจำกัด! รีบเลยก่อนของพรีเมียมสุดคิวต์จะหมด!
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สื่อภายในร้าน, แอปพลิเคชัน 7-Eleven TH หรือ https://www.facebook.com/7ElevenThailand