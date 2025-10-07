LivingInsider Thailand Agent Awards 2025 ยกย่อง นายหน้าอสังหาฯ ไทย

งานใหญ่แห่งปี LivingInsider แพลตฟอร์มอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งของไทยจัดงานประกาศ รางวัล LivingInsider Thailand Agent Awards 2025 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อมอบรางวัลเกียรติยศให้แก่นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และบริษัทนายหน้าที่มีผลงานโดดเด่น ที่ผ่านการ ตัดสินจากคณะกรรมการ และผลโหวตจากมหาชน รวมกว่า 50 รางวัล
คุณภูวนัย ภัทรโภคิณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลิฟวิ่งอินไซเดอร์ จำกัด กล่าวว่า LivingInsider แพลตฟอร์มอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งของไทย จัดงานประกาศรางวัล LivingInsider Thailand Agent Awards 2025 อย่างยิ่งใหญ่ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อเชิดชูนายหน้าอสังหาริมทรัพย์และบริษัทนายหน้า
ที่มีผลงานโดดเด่นแห่งปี โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 คน พร้อมทั้ง มีผู้ร่วมกิจกรรมโหวตนายหน้าอสังหาริมทรัพย์และบริษัทนายหน้าในดวงใจ ให้ได้รับรางวัล Popular Agent Of The Year 2025 รวมกว่า 6,000 คน เมื่อ เร็วๆนี้ ที่โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์
“ขอขอบคุณพันธมิตร NocNoc.com และ True Corporation ที่ร่วมสนับสนุนงานในครั้งนี้อย่างยิ่งใหญ่ รวมถึงทุกคนที่เป็นพลังทำให้อุตสาหกรรมนี้แข็งแกร่งและเติบโต เพราะ LivingInsider เชื่อมั่นว่า Better Living, Better Life นายหน้าทุกคน คือหัวใจสำคัญของวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย ทุกคนคือผู้ที่ช่วยสร้างชีวิตที่ดีให้กับคนไทยนับล้านคน” คุณภูวนัย กล่าว คุณขวัญฟ้า ชินเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ลิฟวิ่ง อินไซเดอร์ จำกัด กล่าวว่า รางวัลที่ทุกท่านได้รับคือเครื่องหมายที่แสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจ และความเป็นมืออาชีพ ทาง LivingInsider เชื่อว่า “นายหน้าอสังหาริมทรัพย์” คือผู้สร้างโอกาสผู้เชื่อมต่อความฝันของผู้คนกับบ้านที่ใช่ และเป็นพลังสำคัญที่ผลักดันวงการอสังหาริมทรัพย์ไทยให้ก้าวไปข้างหน้า
ร่วมอัปเดตเทรนด์อสังหาริมทรัพย์ และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการลงทุนกับงานเสวนาสุดยิ่งใหญ่แห่งปี LivingInsider NEXT 8.0 ในวันที่ 21 พ.ย. ที่True Digital Park ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก LivingInsider.com