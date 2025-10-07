ไมโล ดึงพลังเยาวชนไทยร่วมสร้างความยั่งยืน จัดประกวดสุดยอดแชมป์พับกล่องนมรักษ์โลก

กรุงเทพฯ – 6 ตุลาคม 2568 – ไมโล เครื่องดื่มช็อกโกแลตมอลต์ชั้นนำระดับโลก ต่อยอด “โครงการกล่องนมรักษ์โลก” เป็นปีที่ 5 เดินหน้าสร้างความตระหนักรู้ ยกระดับความเข้าใจด้านการจัดการขยะโดยเฉพาะกล่องยูเอชที และปลูกฝังพฤติกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมให้เด็กไทย พร้อมจัดกิจกรรม “สุดยอดแชมป์พับกล่องนมรักษ์โลก” ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. สร้างแรงบันดาลใจในการจัดการกล่องนม UHT เพื่อนำไป รีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเปลี่ยนกล่องนม UHT เป็นรายได้แก่โรงเรียน จุดประกายพฤติกรรมรักษ์โลกให้เป็นเรื่องสนุกและทำได้ง่าย ๆ ในชีวิตประจำวันด้วยการพับกล่องนมก่อนทิ้ง เปลี่ยนขยะให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน
โครงการกล่องนมรักษ์โลกจากไมโลมีจำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมเพิ่มขึ้นจาก 67 แห่งเป็น 445 แห่ง รวมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร โครงการเข้าถึงนักเรียนมากกว่า 227,000 คน และในปีนี้รวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วได้กว่า 89 ตัน เมื่อเทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 240,000 กิโลกรัมคาร์บอนฯ เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้เกือบ 20,000 ต้น โดยโรงเรียนที่สะสมกล่องนมได้น้ำหนักมากที่สุด 4 โรงเรียนจะได้รับโต๊ะปิงปองอัพไซเคิลจากกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว นอกจากความสำเร็จด้านความยั่งยืน โครงการกล่องนมรักษ์โลกยังสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมอีกด้วย โดยการรวบรวมกล่องนมใช้แล้วส่งต่อให้กับพันธมิตรอย่าง บริษัท เวสท์บาย เดลิเวอรี่ จำกัด ซึ่งเข้ามารับซื้อกล่องโดยตรงจากโรงเรียน เพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลและได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้โครงการกล่องนมรักษ์โลก โดยผลิตภัณฑ์ไมโล บริษัทเนสท์เล่ ยังคงร่วมมือกับพันธมิตรหลักอย่าง กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม อีโค่ เฟรนด์ลี่ ไทย และพันธมิตรล่าสุด เวสท์บาย เดลิเวอรี่ ที่ร่วมกันผลักดันโครงการกล่องนมรักษ์โลกให้ก้าวไปสู่ความยั่งยืนอีกขั้นและขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนในอนาคต และทางโครงการยังมั่นใจในการผนึกกำลังที่เข้มแข็งของพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อนโครงการไปสู่ปีที่ 5 อย่างเต็มกำลัง