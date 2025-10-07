upGrad เชื่อมการศึกษาระดับโลก ให้คนไทยเรียนยืดหยุ่น ก้าวหน้าในอาชีพ

upGrad แพลตฟอร์มการศึกษาระดับอุดมศึกษาออนไลน์ชั้นนำในเอเชีย ประสบความสำเร็จในการจัดงานเสวนา “upGrad Coffee Talk” ที่กรุงเทพฯ ภายใต้หัวข้อ “Take the Next Step to a Global Degree with upGrad” เพื่อตอกย้ำถึงความเป็นไปได้ที่คนวัยทำงานและผู้สนใจในประเทศไทยจะสามารถเรียนต่อระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ ควบคู่ไปกับการทำงานและดูแลชีวิตส่วนตัวได้อย่างสมดุล งานนี้เป็นการพิสูจน์ว่า การมีปริญญาจากต่างประเทศเป็นเป้าหมายที่ทำได้จริง สำหรับผู้เรียนชาวไทย
งานเสวนาได้เชิญวิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจและเป็นผู้ประสบความสำเร็จในการเรียนหลักสูตรระดับโลกมาถ่ายทอดประสบการณ์จริงและเคล็ดลับในการบริหารจัดการชีวิตอย่างลงตัว อาทิ คุณวีรชน วังกาวี ศิษย์เก่า MBA มหาวิทยาลัย Liverpool John Moores University และ คุณขวัญชนก รุ่งรัตนวณิชย์ ผู้กำลังศึกษา DBA มหาวิทยาลัย Golden Gate University และเลขานุการสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ทั้งสองท่านได้เน้นย้ำถึง พลังการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาระดับนานาชาติ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาเส้นทางอาชีพ การขยายเครือข่ายมืออาชีพ และการเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำ โดยคุณขวัญชนก ได้กล่าวถึง ความยืดหยุ่นของการเรียนออนไลน์กับ upGrad ที่ช่วยจัดสมดุลระหว่างงาน ครอบครัว และการเรียนได้ตามเวลาที่สะดวก พร้อมทั้งเป็นแรงบันดาลใจให้กับครอบครัว
upGrad ก่อตั้งในประเทศอินเดียและมีเครือข่ายครอบคลุมทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยระดับโลกที่ได้รับการยอมรับมากมาย เพื่อส่งมอบ หลักสูตรคุณภาพระดับสากล ที่หลากหลายและออกแบบมาเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ
เพื่อแก้ไขปัญหาที่คนวัยทำงานในไทยต้องเผชิญ ทั้งเรื่องการจัดสรรเวลา ภาระค่าใช้จ่าย และความน่าเชื่อถือของหลักสูตร upGrad จึงนำเสนอแนวทางที่เน้นผู้เรียนเป็นหัวใจสำคัญ โดยผสานการเรียนออนไลน์ที่มี ความยืดหยุ่นสูง หลักสูตรที่ได้รับการรับรอง และ แผนค่าเล่าเรียนที่เข้าถึงได้ง่าย พร้อมทั้งมีการสนับสนุนด้านวิชาการอย่างใกล้ชิดจากคณาจารย์ ที่ปรึกษา และการจัดกิจกรรมต่างๆ
ความสำเร็จของงานเป็นการตอกย้ำว่า คนทำงานในไทยมีความพร้อมที่จะคว้าโอกาสระดับโลก ซึ่ง upGrad ได้นำเสนอแนวทางแบบองค์รวม ทั้งรูปแบบการเรียนที่ยืดหยุ่น แผนค่าเล่าเรียนที่เข้าถึงได้ง่าย หลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติ และการให้ความช่วยเหลือแบบเฉพาะบุคคล เพื่อทำให้ การศึกษาระดับอุดมศึกษากับมหาวิทยาลัยระดับโลก เป็นเรื่องที่เข้าถึงได้จริง และเป็นกลไกสำคัญในการตอบโจทย์การเติบโตในสายอาชีพของคนไทย