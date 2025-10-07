ครบรอบ 29 ปี “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ทำบุญถวายสลากภัต 9 วัด 9 จังหวัด เพื่อสาธารณะประโยชน์
พุทธปัญญาชมรม โดย บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ จัดงานครบรอบ 29 ปี โครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ โดยนิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป มาร่วมให้ข้อคิดหลักธรรมอย่างเต็มอิ่มและมีพนักงาน ตลอดจนพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก มาร่วมงาน และทำบุญถวายสลากภัต ณ ห้อง B 104-105 ชั้น B อาคาร THE TARA ถนนแจ้งวัฒนะ
นางปรางรัตน์ เกียรติทรงศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ ในฐานะประธานพุทธปัญญาชมรม ซีพี ออลล์ กล่าวว่า ในโอกาสครบรอบ 29 ปี เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ ซีพี ออลล์ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 9 รูป ผู้สร้างสาธารณะประโยชน์จากหลายภูมิภาค อาทิ พระพรหมวชิโรดม เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร, พระธรรมวชิราจารย์ ผู้อำนวยการมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย จ.นครปฐม, พระราชวัชรบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ, พระวชิรสุเมธี เจ้าอาวาสวัดสนมหมากหญ้า จ.อุบลราชธานี, พระครูจันทสีลากร เจ้าอาวาสวัดห้วยหมู จ.ราชบุรี, พระครูภาวนากิจจาทร เจ้าอาวาสวัดบ้านเก่าบ่อ จ.อำนาจเจริญ, พระมหาสวัสดิ์ ฐิตวัณโณ เจ้าอาวาสวัดบ่อ จ.นนทบุรี, พระครูสมุห์พรเทพ จันหโชโต เจ้าอาวาสวัดถ้ำตะโก จ.ลพบุรี, พระใบฎีกาอมร ภัทรจาโร เลขานุการเจ้าอาวาสวัดสระแก้ว จ.อ่างทอง มาเจริญพระพุทธมนต์และบรรยายธรรม ซึ่งจัดขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมทำบุญครั้งใหญ่ ร่วมถวายสลากภัตเสริมสิริมงคล และเพื่อสาธารณะประโยชน์โดยมีพุทธปัญญาชมรมเป็นสะพานบุญตามนโยบายสร้างชุมชนอุ่นใจ ภายใต้ปณิธานองค์กรของซีพี ออลล์ “Giving & Sharing”
ภายในงานได้รับเกียรติจากนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวถึงงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 29 ปี ของโครงการ และพระเทพปฏิภาณวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร กล่าวสัมโมทนียกถา โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น มีประชาชนและพนักงาน เข้าร่วมงานอย่างคึกคัก
ตลอด 29 ปีที่ผ่านมา โครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ ได้จัดธรรมบรรยายทุกวันศุกร์อย่างต่อเนื่องกว่าพันครั้ง โดยในแต่ละเดือนจะนิมนต์พระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมาเทศนาธรรม บรรยาย 3 – 4 ครั้ง และฆราวาสที่มีชื่อเสียงมาแบ่งปันประสบการณ์ธรรมะ 1 ครั้ง เป็นเสมือนพื้นที่ให้ได้ร่วมกันทำบุญ และสร้างพื้นที่ธรรมะสำหรับคนเมือง และบริเวณใกล้เคียง ตลอดจนพนักงานได้ร่วมฟังธรรมบรรยาย ศึกษา และน้อมนำหลักธรรมไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
นางสาวปนัดดา วงศ์ภัควัต ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวว่า มาร่วมกิจกรรม “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ทุกปี และรู้สึกยินดีทุกครั้งที่ได้มาทำบุญร่วมกับเพื่อนๆ โดยในปีนี้จัดขึ้นครบ 29 ปี ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ทำให้ได้มีโอกาสเติมบุญและได้พลังใจกลับไปทำงานอย่างมีความสุข
ด้านนางสาวอริยาพร เอี่ยมทิม หนึ่งในพนักงานที่มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเล่าว่า เข้าร่วมเกือบทุกครั้งตั้งแต่ปีที่แล้ว เพราะรู้สึกดีกับโครงการนี้ที่เปิดโอกาสให้ทำบุญได้ง่าย ๆ โดยไม่ต้องเดินทางไปวัดเอง เธอมองว่ากิจกรรมนี้ช่วยให้ได้ทำบุญกับวัดหลากหลายแห่ง ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ซึ่งหากไปเองคงลำบาก เหมือนยกวัดมาให้ถึงที่ นอกจากนี้ยังช่วยปลูกฝังให้คนรู้จักการให้และการทำบุญมากขึ้น ขอบคุณซีพี ออลล์ ที่จัดกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ เพราะนอกจากจะได้บุญแล้ว ยังได้เจอผู้คนมากมายในบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง
นอกจากโครงการดังกล่าวแล้ว ซีพี ออลล์ ยังมีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมอีกหลายโครงการ อาทิ โครงการส่งเสริมสอบธรรมศึกษาแก่บุคคลทั่วไปและพนักงาน เพื่อสนับสนุนให้พนักงานได้ศึกษาหลักธรรม โดยดำเนินโครงการถึงปัจจุบันพนักงานของบริษัทสามารถ สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก กว่า 16,350 คน
ผู้สนใจสามารถติดตามกับกิจกรรมเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ ได้ทุกวันศุกร์ เวลา 12.00 – 13.30 น. ผ่านช่องทาง facebook fanpage CPALL หรือสามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่ช่องทางเดียวกัน พร้อมรับฟังคติธรรมดีๆ ในช่องทาง TikTok ได้ที่ ธรรมะTiktok