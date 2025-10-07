สำนักงานประกันสังคมชี้แจงข้อสงสัยกรณีที่ปรึกษาด้านการลงทุนกองทุนประกันสังคม ย้ำ บริหารอย่างรัดกุม เพื่อประโยชน์สูงสุดผู้ประกันตน
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2568 นางนิยดา เสนีย์มโนมัย โฆษกสำนักงานประกันสังคม ได้ชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านเพจ Facebook ของนางสาวรักชนก ศรีนอก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งระบุว่าสำนักงานประกันสังคมได้เชิญบุคคลที่มิได้เป็นที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การลงทุนเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันสังคมและอนุกรรมการ 3 คณะ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
นางนิยดา เสนีย์มโนมัย โฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า ในปี 2566 สำนักงานประกันสังคมได้ว่าจ้าง บริษัท เมอร์เซอร์ (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาจัดทำสัดส่วนการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งดำเนินการจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และได้มีการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้วในปี 2567 ทั้งนี้ ตามสัญญาจ้างดังกล่าว บริษัทได้แจ้งรายชื่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานตามที่กำหนดในสัญญาจ้าง ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกกล่าวถึง โดยสำนักงานได้ตรวจสอบแล้ว บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมในฐานะลูกจ้างของบริษัท เมอร์เซอร์ (ประเทศไทย) ก่อนที่บริษัทจะรับงานจากสำนักงานประกันสังคม และได้เป็นลูกจ้างของบริษัทตลอดช่วงเวลาการดำเนินงานตามสัญญา แม้ว่าปัจจุบันบุคคลดังกล่าวได้ลาออกจากการเป็นลูกจ้างของบริษัทแล้วเพื่อไปปฏิบัติงานที่อื่น แต่บริษัทเมอร์เซอร์ ได้มีการว่าจ้างให้บริษัทของบุคคลดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนด้านการพัฒนาธุรกิจและสนับสนุนงานในประเทศไทย ส่วนกรณีที่บุคคลดังกล่าวเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประกันสังคมร่วมกับคณะอนุกรรมการ 3 คณะ ที่เกี่ยวข้องด้านการลงทุน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568 เนื่องจากสำนักงานประกันสังคมได้ประสานขอความร่วมมือบริษัทที่ปรึกษาส่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่ปรึกษาตามสัญญาจ้างไปช่วยสนับสนุนข้อมูลในการชี้แจงต่อที่ประชุม ซึ่งเป็นการรับฟังข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างประกาศคณะกรรมการประกันสังคม ว่าด้วยการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นอกตลาดและการลงทุนในกิจการร่วมลงทุนที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นอกตลาด ซึ่งสำนักงานประกันสังคมจะต้องนำมาใช้ในการดำเนินงานปรับสัดส่วนการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ตามที่ได้มีการศึกษาไว้ โดยบริษัทได้ประสานงานให้ผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างดังกล่าว ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนสินทรัพย์นอกตลาดเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์จากประเทศสิงค์โปร์ และบุคลากรที่ถูกกล่าวถึงเข้าร่วมประชุมที่สำนักงานประกันสังคมเพื่อสนับสนุนและชี้แจงข้อมูลที่ได้ส่งมอบงานแล้วแก่ที่ประชุม
ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว มิใช่การพิจารณาลงทุนรายหลักทรัพย์แต่อย่างใด หากแต่เป็นการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขด้านการลงทุนในการปรับสัดส่วนการลงทุนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกองทุนตามที่ได้มีการศึกษาไว้
“สำนักงานประกันสังคมขอยืนยันว่า การดำเนินการทั้งหมดเป็นไปด้วยความโปร่งใสภายใต้กรอบของกฎหมายและสัญญาที่กำหนดไว้” โฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวในตอนท้าย
——————————-
“ประกันสังคม คุ้มครองทุกวัย ใส่ใจทุกคน”
ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน