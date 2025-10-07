เลขาธิการฯ อ้อย ลงพื้นที่อุดร – เลย เดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมอ้อย-น้ำตาลไทยสู่ความยั่งยืน

นายใบน้อย สุวรรณชาตรี เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดเผยหลังลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดเลย ว่า ได้พาคณะเยี่ยมชมไร่วิชากุล ของนางสาวโสภิษดา วิชากุล ผู้ได้รับรางวัล “ชาวไร่อ้อยดีเด่นที่มีการบริหารจัดการการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ประจำปี 2567” บนพื้นที่กว่า 430 ไร่ ซึ่งถือเป็นไร่อ้อยต้นแบบที่มีการจัดการไร่อ้อย ตั้งแต่การวางแผนปลูกมีการสลับพืชหมุนเวียนระหว่างพักแปลง การบำรุงรักษาดินและพันธุ์อ้อย ไปจนถึงการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเก็บเกี่ยวอ้อย และยังเป็นแปลงทดลองและพัฒนาพันธุ์ของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 4 อีกด้วย
จากนั้นได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวง จังหวัดเลย ของกลุ่มมิตรผล เพื่อเรียนรู้แนวทางการดำเนินธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยโรงงานแห่งนี้มุ่งพัฒนากระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับมาตรการรักษ์โลก ทั้งการรับซื้ออ้อยสด ลดการเผาอ้อย ใช้กระบวนการผลิตที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสีเขียวและพลังงานทดแทน เช่น การนำใบอ้อย และการนำชานอ้อยไปผลิตเป็นไฟฟ้า รวมถึงการจัดการน้ำด้วยระบบบำบัดน้ำเสียและนำน้ำนั้นกลับมาใช้ใหม่ แนวทางการดำเนินธุรกิจเช่นนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มมิตรผลในการสร้างสมดุลระหว่างการดำเนินธุรกิจ การดูแลสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน “อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ถือเป็นหัวใจของเศรษฐกิจเกษตรอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนของไทย
โดยประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกอ้อยกว่า 10 ล้านไร่ ครอบคลุมเกษตรกรกว่า 300,000 ครัวเรือน และโรงงานน้ำตาล 58 แห่งทั่วประเทศ สร้างรายได้กว่า 180,000 ล้านบาทต่อปี จากการส่งออกน้ำตาลทรายถือเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากบราซิล และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง เช่น เอทานอล กระดาษจากชานอ้อย และไฟฟ้า
ชีวมวล ซึ่งทั้งภาครัฐ เกษตรกร และภาคอุตสาหกรรม ได้ร่วมกันขับเคลื่อนและยกระดับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของไทย เติบโตทั้งในเชิงเศรษฐกิจ ไปพร้อม ๆ กับการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย” นายใบน้อย กล่าวปิดท้าย