กรมการพัฒนาชุมชน ชูความสำเร็จกิจกรรมทดสอบตลาด “OTOP Premium สู่สากล ปี 2025” เดินหน้าสร้างโอกาสผู้ประกอบการไทยสู่สากล
เสร็จสิ้นอย่างงดงาม !! กับการดำเนินงาน กิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP Premium สู่สากล ประเภทอาหาร ประเภทเครื่องดื่ม และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ปี 2025 โดย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ที่มุ่งยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ไทยให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และความสามารถในการแข่งขันในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 7 ตุลาคม 2568 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 (โซน B) ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก
ภายในงานได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ผ่านการพัฒนาแล้วจำนวน 103 ผลิตภัณฑ์ มาจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการและ POP Up Store เพื่อให้ประชาชนได้ชม ทดลองใช้ และสัมผัสของดีจากทั่วไทยอย่างใกล้ชิด พร้อมคัดเลือก 32 ผลิตภัณฑ์ มาจำหน่ายจริงในรูปแบบบูธร้านค้า ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากผู้ร่วมงาน โดยกิจกรรมนี้นอกจากจะเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้สัมผัสของดีจากทั่วไทยแล้ว ยังสร้างประโยชน์โดยตรงให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการ โดยเฉพาะในด้าน
- การเรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคและแนวโน้มตลาดจริง เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย
- การเพิ่มโอกาสทางการตลาดและการสร้างเครือข่ายธุรกิจใหม่ ๆ ทั้งกับคู่ค้า ภาคเอกชน และผู้จัดจำหน่าย
- การต่อยอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาแบรนด์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และกลยุทธ์การขาย เพื่อยกระดับสินค้าให้มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดระดับประเทศและระดับสากล
การจัดกิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ภายใต้โครงการ “OTOP Premium สู่สากล” ปี 2025 ในครั้งนี้ จึงถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของกรมการพัฒนาชุมชน ที่สามารถสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยก้าวไกลสู่ตลาดโลก พร้อมผลักดันเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน