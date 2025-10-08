‘ดีพร้อมเสน่ห์ไทย (Thai Vibe by DIPROM)’ ร่วมสัมผัสเสน่ห์ความเป็นไทยไปพร้อมกัน

กรุงเทพฯ, 6 ตุลาคม 2568 – กระทรวงอุตสาหกรรม โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) จัดงานมหกรรม ‘ดีพร้อมเสน่ห์ไทย (Thai Vibe by DIPROM)’ ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2568 ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 เมืองทองธานี เพื่อขับเคลื่อนพลังซอฟต์พาวเวอร์ด้านอุตสาหกรรมอาหารและแฟชั่นไทยใน 4 มิติหลัก ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม แฟชั่นไทย ศิลปะและการออกแบบ และสุขภาพและวิถีชีวิตแบบไทย
ภายในงานมี 4 โซนไฮไลต์ที่สะท้อนเสน่ห์ไทย ประกอบด้วย โซนที่ 1 DIPROM Pavilion พื้นที่หลักของงานจัดขึ้นภายใต้แนวคิด ‘Empowering Local, Elevating Global’ นำเสนอผลงานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากชุมชน พร้อมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้านอาหาร เช่น การสาธิตการทำอาหาร และการเรียนรู้เรื่องเสน่ห์ของวัตถุดิบไทย
โซนที่ 2 Soft Power จาก 4 ภูมิภาค โซนจำลองบรรยากาศและสถาปัตยกรรมท้องถิ่นของภาคเหนือ ภาคกลางและตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ พร้อมคัดเลือกร้านอาหารชื่อดังและเมนูเด็ดที่เป็น “Hidden Gems” ของแต่ละภาคเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลิ้มลอง
โซนที่ 3 เสน่ห์ไทย Café เป็นพื้นที่นำเสนอเมนูเครื่องดื่มสุดสร้างสรรค์จากวัตถุดิบหลักอย่างกาแฟ ชา และโกโก้ ซึ่งแสดงถึงอัตลักษณ์ของแหล่งปลูกแต่ละแห่ง ผ่านการนำเสนอในรูปแบบของการชงและชิม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ค้นพบรสชาติที่ถูกใจ
โซนที่ 4 ดีพร้อมแฟชั่น เป็นโซนที่แสดงความหลากหลายของงานแฟชั่นไทย ตั้งแต่ผ้าไทยที่มีเอกลักษณ์จนถึง
การออกแบบร่วมสมัย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการแต่งกายสไตล์ไทยที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
ตลอดระยะเวลา 3 วัน มีร้านค้าเข้าร่วมกว่า 400 ร้าน และมีกิจกรรมไฮไลต์ที่จะสร้างประสบการณ์น่าประทับใจให้แก่ผู้ชม ได้แก่ 1.ร้านอาหารและบรรยากาศท้องถิ่นจาก 4 ภูมิภาค
- ร่วมชิมเครื่องดื่มกาแฟและโกโก้สไตล์ไทย จากเครื่องดื่มคราฟท์ ที่มีเอกลักษณ์ความเป็นท้องถิ่นรวมกว่า 28 ร้าน
- การให้บริการคำปรึกษาทางธุรกิจ พร้อมนำเสนอความสำเร็จ (Success Case) ผ่านโครงการต่าง ๆของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้สร้างแบรนด์หรือสามารถนำไปต่อยอดธุรกิจของตัวเองในอนาคต
- กิจกรรมเวิร์กช็อปและสาธิต เปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้ร่วมกิจกรรมจากเชฟในโครงการยกระดับหนึ่งหมู่บ้าน
หนึ่งเชฟอาหารไทย
นอกจากนี้ทุกคนยังจะได้พบกับมินิคอนเสิร์ตและกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรม 4 ภาค ที่ผสมผสานศิลปะการแสดงพื้นบ้านพร้อมกับดนตรีร่วมสมัยงานตลอดทั้ง 3 วัน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยไปพร้อมๆ กัน ทั้งนี้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม-DIPROM