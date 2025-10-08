สวนสุนันทา-สมาคมวอลเลย์บอลฯ จัดพิธีปิด-มอบเกียรติบัตรผู้เข้าอบรมผู้ตัดสินนานาชาติ วอลเลย์บอล ประจำปี 2568

วันที่ 7 ตุลาคม 2568 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมวรลักษณานงค์ ชั้น 3 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ ในฐานะเจ้าภาพร่วมกับ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศ สมาพันธ์วอลเลย์บอลเอเชีย (AVC) และสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB) จัดพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมผู้ตัดสินระดับนานาชาติ “AVC INTERNATIONAL REFEREE CANDIDATES COURSE”
โดยในพิธีปิดได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับการจัดอบรมครั้งนี้ พร้อมด้วย นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย นายชาญฤทธิ์ วงศ์ประเสริฐ รองประธานกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ สหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย นายอิสระ ฤทธิสิงห์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์พัฒนากีฬาวอลเลย์บอล สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ ประจำประเทศไทย และ Mr.Dean Turner ประธานฝ่ายผู้ตัดสิน สหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย และกรรมการฝ่ายผู้ตัดสินสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ ชาวออสเตรเลีย เข้าร่วมในครั้งนี้
สำหรับการจัดอบรมครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 – 7 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา ณ ระหว่างวันที่ 1-7 ตุลาคม 2568 ณ ห้องประชุมวรลักษณานงค์ ชั้น 3 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ มีคณะกรรมการผู้ตัดสินจากประเทศต่างๆ อาทิ สิงคโปร์ คีร์กีซสถาน คาร์ซัคสถาน ออสเตรเลีย อิหร่าน ญี่ปุ่น มาเก๊า เกาหลี ศรีลังกา ซีเรีย และประเทศไทย เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้
โดยผู้เข้าอบรมได้ปฏิบัติหน้าที่ในการตัดสินการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล อะคาเดมี ลีก ประจำปี พ.ศ. 2568 ณ สนามกีฬาชั้น 4 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย จัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล อะคาเดมี ลีก ประจำปี พ.ศ. 2568 โดยการแข่งขันกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 –10 ตุลาคม 2568
กิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย (Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages) มีเป้าหมายย่อยครอบคลุมประเด็นด้านสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีหลายประเด็น
ฝ่ายกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 021601527 www.sdd.ssru.ac.th