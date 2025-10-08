บี.กริม คว้ารางวัล “HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2025” 4 ปีซ้อน

ตอกย้ำความสำเร็จในการเป็นองค์กรที่ดีที่สุดในเอเชียสำหรับการทำงาน
บี.กริม สานความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง คว้ารางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2025 องค์กรดีเด่นที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย จาก HR Asia สื่อชั้นนำด้านทรัพยากรบุคคลแห่งเอเชีย เป็นปีที่ 4 ตอกย้ำความเป็นผู้นำในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจนได้รับการยอมรับและยกย่องในระดับภูมิภาค โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 ณ ทรูไอคอน ฮอลล์ ชั้น 7 ไอคอนสยาม โดยมี คุณกิตติ พัฒนลีนะกุล ประธานกลุ่มธุรกิจ บี.กริม อุตสาหกรรม เป็นผู้แทนรับมอบรางวัลในนามขององค์กร
ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม เผยว่า “การได้รับรางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ บี.กริม ในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี และ วัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรง ภายใต้ 4Ps Core Values ได้แก่ Positivity, Partnership, Professionalism และ Pioneering Spirit ซึ่งไม่เพียงเป็นหลักปฏิบัติ แต่ยังเป็นหัวใจของการทำธุรกิจที่มุ่งสู่การพัฒนาต่อยอดเพื่อสังคมด้วย”
ด้าน นายเกรียงไกร อยู่ยืน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานทรัพยากรบุคคล กล่าวว่า “รางวัลนี้เป็นการยืนยันถึงความสำเร็จด้านการบริหารของ บี.กริม ที่ผสานปรัชญาการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารีเข้ากับความหลากหลายของบุคลากร ทั้งประสบการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และความเป็นมืออาชีพ องค์ประกอบเหล่านี้ทำให้เราเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมการทำงานเปิดกว้างและส่งเสริมความสุข อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้ง Reskill และ Upskill เพื่อสร้าง Future Ready Workforce พร้อมขับเคลื่อนโครงการ Health • Wealth • Mind ที่ดูแลสุขภาพกาย สุขภาวะทางการเงิน และสมาธิ (Mindfulness) ให้พนักงานทุกคนมีพลังบวกทั้งในการทำงานและการใช้ชีวิต” ทั้งนี้รางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia โดย HR Asia เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2013 เพื่อยกย่ององค์กรชั้นนำทั่วโลกที่มีความสามารถด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในแขนงต่างๆ อย่างโดดเด่น โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการจากองค์กรชั้นนำระดับภาคพื้นเอเชียร่วมพิจารณาตัดสิน