“น้ำมันพืชกุ๊ก” คว้า 2 รางวัลใหญ่ HR Asia ปี 2568 ตอกย้ำสุดยอดองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย

บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย “น้ำมันพืชกุ๊ก” หนึ่งในธุรกิจหลักของ “กลุ่มพูลผล” โดย นายเพชร หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด รับ 2 รางวัลใหญ่ ได้แก่ HR Asia Best Companies to Work for in Asia Awards และ HR Asia Sustainable Workplace Awards จัดโดย HR Asia นิตยสารชั้นนำด้านทรัพยากรบุคคลของภูมิภาคเอเชีย ตอกย้ำสุดยอดองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานในระดับสากล และสะท้อนความมุ่งมั่นในการบริหารบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพขององค์กร จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 ณ TRUE ICON HALL ชั้น 7 ไอคอนสยาม
สำหรับรางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia Awards เป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่โดดเด่นในฐานะนายจ้างชั้นนำจากการเป็นบริษัทที่มีแนวปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ยอดเยี่ยม ทั้งด้านการดูแลพนักงาน การสร้างความพึงพอใจในการทำงาน และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการเติบโตและการมีส่วนร่วมของพนักงาน ตอกย้ำการเป็นองค์กรที่น่าทำงาน โดยรางวัลนี้ต้องผ่านการประเมินจากเครื่องมือ Total Engagement Assessment Model (TEAM) ซึ่งช่วยให้องค์กรเข้าใจความต้องการของพนักงาน อีกทั้งยังต้องผ่านการประเมินและสัมภาษณ์ผู้บริหารและตัวแทนองค์กรจากคณะกรรมการของ HR Asia ขณะที่รางวัล HR Asia Sustainable Workplace Awards เป็นรางวัลพิเศษที่มอบให้กับองค์กรที่มีความโดดเด่นในด้านการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืน รวมไปถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นภายในองค์กร
นายเพชร หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด เปิดเผยว่า การได้รับ 2 รางวัลดังกล่าว สะท้อนความเชื่อมั่นของพนักงานที่มีต่อองค์กร และดัชนีชี้วัดมวลความสุขของพนักงานสอดคล้องกับทิศทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลและความยั่งยืนขององค์กร ซึ่งให้ความสำคัญกับการบริหารบุคลากร “หัวใจสำคัญ” ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้