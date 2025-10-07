ข่าวประชาสัมพันธ์

กปภ. ส่งต่อความห่วงใย มอบน้ำดื่มช่วยผู้ประสบอุทกภัยอยุธยา

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) โดย กปภ.เขต 2 และ กปภ.สาขาเสนา ร่วมกับองค์การบริหาร

ส่วนตำบลรางจรเข้ ลงพื้นที่มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 10,008 ขวด พร้อมข้าวสาร

เพื่อส่งต่อความห่วงใยและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยาโดย กปภ. ขอเป็นกำลังใจและพร้อมเคียงข้างประชาชนเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องในทุกสถานการณ์

