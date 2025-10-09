สวนสุนันทา-สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลฯ จัดแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล อะคาเดมี ประจำปี 2568 บรรยากาศ คึกคัก

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ ในฐานะเจ้าภาพร่วมกับ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย (TAV) การกีฬาแห่งประเทศไทย (SAT) กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF) และผู้ให้การสนับสนุน การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล อะคาเดมี ลีก ประจำปี พ.ศ. 2568 ณ สนามกีฬาชั้น 4 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร โดยการแข่งขันกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 –10 ตุลาคม 2568 โดยมี ผู้เข้ารับการอบรมผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลระดับนานาชาติ จาก 11 ประเทศ “AVC INTERNATIONAL REFEREE CANDIDATES COURSE” เป็นคณะกรรมการตัดสิน บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีกองเชียร์จากทีมเข้าร่วมการแข่งขันเข้าร่วมชมการแข่งขันและส่างกำลังใจเชียร์การแข่งขันในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมชมและส่งกำลังใจเชียร์ทัพนักกีฬาทุกทีมในครั้งนี้ด้วย
มีทีมชายเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 8 ทีม ประกอบด้วย นครราชสีมา คิวมิน ซี วีซี, ไดมอนด์ ฟู้ด ไฟน์เชฟ – สมุทรสาคร, พิษณุโลก วีซี, เอโฟร์เอส เกาะกูดคาบาน่า เซนเซ วีซี – เมืองพล วิทยาลัยนครราชสีมา ปลูกปัญญา ขามทะเลสอ ราชนาวี 2024 วีซี และ ประเสริฐนิกรกุล และทีมหญิงจำนวน 8 ทีม ประกอบด้วย นครราชสีมา คิวมิน ซี วีซี สุพรีม ทิพย ชลบุรี-อี.เทค นครนนท์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่นสตาร์ ฮารุดอทชลบุรี ราชมงคลธัญบุรี วีซี แก่นนคร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วีซี นครปฐม อาร์เอสยู และ แอม บีลีฟ ศรีสะเกษ วีซี
กิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย (Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages) มีเป้าหมายย่อยครอบคลุมประเด็นด้านสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีหลายประเด็น
