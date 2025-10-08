“กรกต อารมย์ดี” ยกระดับจักสานไทยสู่เวทีโลก คว้าแชมป์ Win Win War Season 7

“ถ้าเป็นเรื่องธุรกิจของผมเอง มันอาจจะไม่โตแบบร่ำรวย แต่จะโตตรงพื้นราบด้วยการสร้างรายได้ให้กับคนระดับรากหญ้าในชุมชนทั่วประเทศผ่านการสร้างสรรค์งานหัตกรรม เมื่อมีรายได้มากขึ้นก็จะทำให้เค้าสามารถส่งลูกหลานให้มีการศึกษาที่ดี เพื่อจะหนีจากความยากจนได้” นี่เป็นส่วนหนึ่งของคำตอบจากทีมกรกต อินเตอร์เนชั่นแนล ในการแข่งขันรอบสุดท้าย Win Win War Season 7
กรกต อารมย์ดี เล่าว่า “ตอนทำวิทยานิพนธ์ก็คิดไม่ออกว่าจะทำชิ้นงานอะไร แต่พอนึกถึงก๋ง ทำให้ค้นพบไอเดียในการออกแบบไม้ไผ่โดยนำเทคนิคการทำว่าวของก๋งที่เขานั่งดูมาตั้งแต่เด็ก มาสร้างสรรค์ไม้ไผ่ให้เป็นชิ้นงานศิลปะสมัยใหม่ได้อย่างมีอิสระที่ไม่เหมือนใคร หลังจากจบปริญญาโท ก็ออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ขาย และเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น หลังจากส่งผลงานการออกแบบเข้าประกวดและคว้ารางวัลชนะเลิศทั้งในระดับประเทศ และอาเซียน แต่จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อผลงานของเขาได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้ไปแสดงผลงานในงาน B2B เทรดโชว์สินค้าไลฟ์สไตล์และของตกแต่งบ้านระดับโลก Maison & Objet ที่ประเทศฝรั่งเศสและได้รับออเดอร์จากต่างประเทศด้วย
กรกต ไม่เคยทิ้งความฝันที่จะผลักดันเศรษฐกิจชุมชนผ่านงานหัตถกรรมร่วมสมัยอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายขยายเครือข่ายช่างหัตถกรรมชุมชนทั่วประเทศ เขามองว่า ชุมชนสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เพิ่มมูลค่าได้
กรกต บอกว่า สิ่งสำคัญคือการสร้างนักออกแบบรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง และมีบทบาทในการยกระดับเครื่องจักสานของชุมชน ซึ่งนอกจากจะใช้ Korakot Bamboo Handicraft ที่บ้านแหลม เป็นแหล่งเรียนรู้
นอกจากนี้ กรกต กำลังสร้าง Korakot Project เพื่อให้เป็นพื้นที่เรียนรู้ ทำเวิร์คชอปหัตถกรรมสำหรับนักศึกษา ผู้ประกอบการ OTOP การใช้แนวความคิดริเริ่ม สร้างมิติให้เกิดประสบการณ์ใหม่ๆ สร้างระบบการจัดการให้มีความเป็นมืออาชีพ และให้ความสำคัญกับเวลาในการเรียนรู้จากการปฏิบัติให้มาก
C asean เป็นแพลตฟอร์มเพื่อสังคม ด้วยการสนับสนุนจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ริเริ่มเมื่อปลายปี 2560 โดยเป็นรายการเรียลลิตี้โชว์ (Reality show) ที่มุ่งมั่นค้นหาสุดยอดนักธุรกิจ
นอกจากได้รับรางวัลเงินสดมูลค่าสูงถึง 2 ล้านบาทแล้ว ผู้ชนะเลิศยังมีโอกาสในการนำเสนอแนวคิดทางธุรกิจต่อผู้ที่อาจสนใจร่วมลงทุน และสังคมในวงกว้าง ในบทบาทของคณะกรรมการ และโค้ช รวมไปถึง การเรียนรู้จากองค์กรชั้นนำของประเทศ